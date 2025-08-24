Ο Ρενάτο Σάντσες ανήκει κι επίσημα στον Παναθηναϊκό, με την Παρί Σεν Ζερμέν να ανακοινώνει τον δανεισμό του και να του εύχεται καλή σεζόν στην Ελλάδα.

Η «βόμβα» ενεργοποιήθηκε από το «τριφύλλι». Ο Ρενάτο Σάντσες είναι πλέον κι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta, με την Παρί Σεν Ζερμέν να ανακοινώνει τον δανεισμό του Πορτογάλου χαφ και να του εύχεται καλή επιτυχία στη νέα του πρόκληση.

Η ανακοίνωση των «πρασίνων» ήρθε με εντυπωσιακό βίντεο στα social media, επιβεβαιώνοντας μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού. Λίγο αργότερα, οι Παριζιάνοι αποχαιρέτησαν τον 28χρονο χαφ με αναλυτική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Παρί για τον Ρενάτο Σάντσες

«Ο Πορτογάλος μέσος Ρενάτο Σάντσες εντάσσεται στον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού.

Γεννημένος και μεγαλωμένος ποδοσφαιρικά στη Μπενφίκα Λισαβόνας, ο Ρενάτο Σάντσες πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα τον Οκτώβριο του 2015. Καθιερώθηκε γρήγορα ως βασικός και συνέβαλε στην κατάκτηση του νταμπλ (πρωτάθλημα και Λιγκ Καπ) τη σεζόν 2015-2016.

Μεταγράφηκε στη Μπάγερν Μονάχου το καλοκαίρι που ακολούθησε και με τη φανέλα των Βαυαρών κατέγραψε 53 συμμετοχές, σημείωσε 2 γκολ, μοίρασε 3 ασίστ και πανηγύρισε 9 τίτλους. Αγωνίστηκε επίσης στην Premier League τη σεζόν 2017-2018, ως δανεικός στη Σουόνσι Σίτι.

Ο Ρενάτο Σάντσες γνώρισε τελικά τη Ligue 1 τον Αύγουστο του 2019 με τη μεταγραφή του στη Λιλ. Σε τρεις σεζόν κατέγραψε 90 αγώνες (6 γκολ, 10 ασίστ), κατακτώντας το πρωτάθλημα Γαλλίας και το Trophée des Champions το 2021.

Το καλοκαίρι του 2022 μεταγράφηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία τη σεζόν 2022-2023 έπαιξε σε 27 ματς και σημείωσε 2 γκολ. Την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε δανεικός στη Ρόμα, καταγράφοντας 12 συμμετοχές και 1 γκολ.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ξανά ως δανεικός στην ομάδα που τον ανέδειξε, τη Μπενφίκα, συμμετέχοντας σε 21 αναμετρήσεις και σκοράροντας 1 γκολ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν εύχεται μια καλή σεζόν στον Ρενάτο Σάντσες».