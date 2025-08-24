Δείτε αναλυτικά τα κανάλια και τις ώρες μετάδοσης των σημερινών αναμετρήσεων της Stoiximan Superleague, αλλά και τις σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Σήμερα, Κυριακή (24/8), η αγωνιστική δράση στη Stoiximan Superleague συνεχίζεται με μόνο δύο αναμετρήσεις, καθώς το ματς μεταξύ Παναθηναϊκού και ΟΦΗ έχει αναβληθεί.

Στην «OPAP Arena», η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στις 20:15, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sports1.

Η Ένωση έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το θετικό αποτέλεσμα που απέσπασε στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεχτ και στόχος της είναι να ξεκινήσει με το δεξί και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, ο Πανσερραϊκός ταξίδεψε στην Αθήνα με αρκετές απουσίες.

Λίγο αργότερα, στις 21:00, ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη του πρωταθλήματος φιλοξενώντας στην άδεια Τούμπα την ΑΕΛ Novibet, η οποία επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία μετά από τέσσερα χρόνια. Η αναμέτρηση θα προβληθεί ζωντανά από το Novasports Prime. Ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από τη Ριέκα στην Κροατία και να μπει με θετικό πρόσημο στη νέα σεζόν.

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ (20.00, ΕΡΤ Νews), στο τελευταίο φιλικό της πριν από την έναρξη του Eurobasket, ενώ στο τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται πολλά παιχνίδια ξένων πρωταθλημάτων μεταξύ των οποίων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Γιουβέντους.

Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας: