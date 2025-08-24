Παναιτωλικός – Ατρόμητος: Τα Τα highlights της νίκης των «κυανόλευκων» στο Αγρίνιο (vid)
Ο Ατρόμητος με γκολ των Παλμεζάνο και Γιουμπιτάνα πέρασε από το Αγρίνιο επικρατώντας με 2-0 του Παναιτωλικού. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της συγκεκριμένης αναμέτρησης.
Με ένα σημαντικό διπλό ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα ο Ατρόμητος, με μια άσχημη εντός έδρας ήττα το ξεκίνησε ο Παναιτωλικός. Στο Αγρίνιο οι Περιστεριώτες επικράτησαν με 2-0 των «καναρινιών» με γκολ των Παλμεζάνο και Γιουμπιτάνα και έκαναν ποδαρικό με τρίποντο στην Super League που άνοιξε σήμερα αυλαία. Δείτε τα δύο γκολ αλλά και τις καλύτερες στιγμές του συγκεκριμένου αγώνα.
@Photo credits: INTIME
