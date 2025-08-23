Ένα βράδυ που θα μπορούσε να εξελιχθεί αρνητικά στο αγωνιστικό μέρος για τον Ολυμπιακό πήγε στο τέλος μία χαρά, αρκεί η εμφάνιση που προηγήθηκε να αποτελέσει και ένα είδους μάθημα. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Γιουσούφ Γιαζίτσι. Ένα πολύ ιδιαίτερο story παίκτη. Ο Τούρκος διεθνής έπαθε πέρυσι απέναντι στον Αστέρα στην Τρίπολη αυτό που δεν εύχεται κανείς για κανέναν άνθρωπο, ακόμα και να είναι ο χειρότερος εχθρός του. Πολύ σοβαρός τραυματισμός, χειρουργείο και ένας... Γολγοθάς που είχε να διαβεί. Στη συνέχεια υπήρξαν και ένα σωρό σενάρια που τον έφερναν εκτός Ολυμπιακού για να πάρει μεταγραφή στη Γαλλία ή στην Τουρκία. Από τη στιγμή που δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο υπήρξαν και εκείνοι που μπορεί να σκέφτηκαν ίσως μία αποχώρηση του έμπειρου Τούρκου να βοηθούσε και εκείνον και να άδειαζε και μία θέση ξένου.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σίγουρα δεν το σκεφτόταν έτσι. Ο Βάσκος έχει πει άλλωστε πως δεν πρέπει να βιαζόμαστε να κρίνουμε έναν παίκτη και ο καθένας θέλει τον χρόνο του και το να διαμορφωθούν οι συνθήκες έτσι ώστε να μπορεί να αποδώσει ανάλογα. Τον Γιαζίτσι τον πίστεψε και τον πιστεύει. Και ο ίδιος ο Τούρκος ήταν ξεκάθαρος στο ότι χρωστά πολλά στον Ολυμπιακό και θέλει να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη που του έχουν δείξει.

Και να που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και απέναντι στην ομάδα που είχε τραυμαστεί σοβαρά να την... πληγώσει ανεπανόρθωτα με τη γκολάρα - βολίδα του. Τι ποιότητα ε; Απλά σήκωσε το κεφάλι και... εκτέλεσε. Αυτή λοιπόν ήταν η βραδιά του. Το... λιοντάρι Γιουσούφ Γιαζίτσι βρυχήθηκε για τα καλά και έδωσε την πρώτη φετινή νίκη των Ερυθρόλευκων στην πρώτη τη τάξει κατηγορία.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει περιθώριο να είναι μονοδιάστατος με αντιπάλους που παίζουν φουλ κλειστά και αμυντικά

Οι Ερυθρόλευκοι σε πρώτο επίπεδο βρήκαν έναν Αστέρα Τρίπολης που παραδοσιακά είναι σκληροτράχηλος και δύσκολος με το πως παίζει αμυντικά. Ο Ολυμπιακός θα βρει και άλλους Αστέρες μπροστά του που θα παίζουν έτσι και δεν υπάρχει το περιθώριο να παίζει μονοδιάστατα (είτε σπάζοντας τη μπάλα στα πλάγια είτε με σέντρες). Η είσοδος των Ζέλσον και Νασιμέντο στην επανάληψη έδωσε αυτό το κάτι παραπάνω είτε σε επίπεδο μεταβιβάσεων είτε από πλευράς ατομικής ενέργειας.

Στο τέλος η ατομική ενέργεια και η ποιότητα ήταν τα στοιχεία που μίλησαν για τον Ολυμπιακό που ναι μεν ήταν ανώτερος αλλά θα πρέπει να δει ως μάθημα αυτήν την πρεμιέρα ώστε να μην ξαναπαίξει έτσι. Ο Αστέρας και η κάθε ομάδα που θα πηγαίνει για βαθμό ή για βαθμούς έτσι θα είναι. Οι Πειραιώτες πάντως το προσπάθησαν πιο σωστά ως προς το 2ο 45λεπτο και στο τέλος λυτρώθηκαν αγωνιστικά.