Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι έκανε τη διαφορά για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης δίνοντας σάρκα και οστά σε όσα είχε γράψει κάποιες ώρες πριν στο Gazzetta ο Κώστας Νικολακόπουλος.

Ο Ολυμπιακός είχε αγκαλιάσει την... γκέλα απέναντι στον Αστέρα AKTOR και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι ήρθε σαν από μηχανής Θεός για να αλλάξει την ιστορία της πρεμιέρας του στη φετινή Stoiximan Superleague.

Ο Τούρκος χαφ με απίστευτο κεραυνό εκτός περιοχής άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη στο 90+3' και ταυτόχρονα... δικαίωσε την «προφητεία» του Κώστα Νικολακόπουλου, όπως την ξεδίπλωσε στο blog του λίγες ώρες πριν την «ύπουλη» αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα AKTOR.

«Μπορεί, άλλωστε, κάποιος να υποστηρίξει ότι σε τέτοια ματς με αντιπάλους που συνήθως κλείνονται πίσω, ο Τούρκος με το καλό του αριστερό πόδι ενδεχομένως να έδινε κάποιες λύσεις, έστω για ένα διάστημα του αγώνα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κώστας Νικολακόπουλος και... όπερ και εγένετο. Ο Γιαζίτσι χρησμοποίησε το καλό του αριστερό πόδι και έδωσε όχι απλά κάποιες λύσεις, αλλά την απόλυτη λύση σε ένα παιχνίδι που λίγο έλειψε να στραβώσει για τον Ολυμπιακό.