Ολυμπιακός: Πώς τα έφερε το ποδόσφαιρο για τον Γιαζίτσι!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα.

Ξεκινάει λοιπόν το φετινό πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό να κάνει ποδαρικό στο Καραϊσκάκη, αλλά χωρίς τους φίλους του, λόγω τιμωρίας από τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Αντίπαλος ο Αστέρας σε ένα παιχνίδι με πολλές ιδιαιτερότητες. Μία από αυτές; Η επιστροφή του Γιαζίτσι σε επίσημο αγώνα εννιά μήνες μετά τον τραυματισμό του ακριβώς σε αγώνα με τον ίδιο αντίπαλο, αλλά στην Τρίπολη! Ήταν τον περασμένο Νοέμβριο που ο Μεντιλίμπαρ τον είχε βάλει αλλαγή το 70ο λεπτό, με τη συμμετοχή του όμως να κρατάει μόλις λίγα λεπτά, αφού του έσπασαν οι χιαστοί.

Ασφαλώς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο προπονητής του Ολυμπιακού χρησιμοποιήσει απόψε τον Τούρκο. Μπορεί και να μην το κάνει για ψυχολογικούς λόγους. Η, μπορεί να συζητήσει μαζί του κι εφόσον το παιδί είναι εντάξει, γιατί να μην τον βάλει. Αυτό θα το δούμε. Πάντως, οι λύσεις των πρωταθλητών επιθετικά γι΄ αυτό το ματς είναι πολύ περιορισμένες με τις απουσίες των τιμωρημένων Στρεφέτσα και Καμπελά, αλλά και του τραυματία Γιάρεμτσουκ.

Εάν υποθέσουμε ότι η επιθετική τετράδα θα συγκροτηθεί από Ρόντινεϊ, Τσικίνιο, Πνευμονίδη, Ελ Κααμπί, βλέπουμε ότι εναλλακτικές λύσεις για να δώσουν βοήθειες από τον πάγκο είναι ο προερχόμενος από θλάση Ζέλσον με ελάχιστες προπονήσεις στα πόδια του, ο 18χρονος Αγγελάκης που ακόμη δεν έχει προλάβει να παίξει ούτε στη Β ομάδα, ο Νασιμέντο τον οποίο ο Μεντιλίμπαρ περισσότερο τον βάζει δεκάρι και, τέλος, ο Γιαζίτσι.

Θεωρητικά θα μπορούσαμε να δούμε τον Τούρκο (η, τον Νασιμέντο) σε ρόλο δεκαριού, με τον Τσικίνιο στα άκρα-καθώς τον Πορτογάλο επανειλημμένως την περσινή σεζόν τον έβαζε πλάγια ο Βάσκος προπονητής. Κι ενώ αποτελεί κοινό μυστικό στο Ρέντη ότι ο Γιαζίτσι ακόμη δεν είναι απόλυτα έτοιμος από δυνάμεις, αντοχές και ρυθμό, έχει λίγο ίντριγκα να έπαιζε σε αυτό το παιχνίδι, που συμπίπτει με τον σοβαρό τραυματισμό του κόντρα στον ίδιο αντίπαλο.

Μπορεί, άλλωστε, κάποιος να υποστηρίξει ότι σε τέτοια ματς με αντιπάλους που συνήθως κλείνονται πίσω, ο Τούρκος με το καλό του αριστερό πόδι ενδεχομένως να έδινε κάποιες λύσεις, έστω για ένα διάστημα του αγώνα.

Τέλος πάντων, πριν αρχίσει το ματς, ο Γιαζίτσι είναι ένα από τα υποψήφια πρόσωπα του αγώνα σε ένα χρονικό σημείο μάλιστα, στο οποίο εντείνονται οι φήμες ότι υπάρχουν γι΄ αυτόν κρούσεις από την Τουρκία για να επιστρέψει στην πατρίδα του.



Πώς έρχονται, πάντως, καμιά φορά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο.

Σήμερα στο Καραϊσκάκη στον πάγκο του Ολυμπιακού θα είναι ο πιτσιρικάς Αγγελάκης, τον οποίο απέκτησαν οι «ερυθρόλευκοι» πριν ένα μήνα από τον Αστέρα για την Κ19 και τη Β ομάδα τους. Ο πανύψηλος Αγγελάκης έπαιζε στη Β ομάδα του Αστέρα.

Από την άλλη, στον πάγκο του Αστέρα θα είναι ένα άλλο νέο παιδί, κι αυτό σέντερ φορ, ο Χαραλαμπόγλου, που έπαιζε μέχρι πριν ένα χρόνο στον Ολυμπιακό, στην Ακαδημία του και μάλιστα ήταν πρώτος σκόρερ στην Κ19. Αλλά θέλησε να δοκιμάσει στο εξωτερικό και πήγε στην Ολλανδία, προφανώς δεν «δούλεψε» αυτό και γύρισε για λογαριασμό του Αστέρα.

Και να που απόψε θα είναι αντίπαλος με τον Αγγελάκη.

Άσχετο:

Την πληροφορία την καταγράφει το Gala Haber, ένας λογαριασμός στα social media με ρεπορτάζ για τη Γαλατασαράϊ με πάνω από 100.000 ακόλουθους. Η πρωταθλήτρια Τουρκίας, όπως υποστηρίζει το ρεπορτάζ, ήρθε σε επαφή με τον Ολυμπιακό για τον Τζολάκη, αλλά πήρε την απάντηση ότι η τιμή του παίκτη είναι 40 εκ. Ευρώ, «γιατί βρισκόμαστε πλέον στο τέλος των μεταγραφών».

Και η συγκεκριμένη πηγή και τα περισσότερα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν τον «ερυθρόλευκο» διεθνή ως Νο 2 στη λίστα της Γαλατασαράϊ στη λίστα των γκολκίπερ πίσω από τον Βραζιλιάνο Έντερσον της Μάντσεστερ Σίτι. Με την αίσθηση που δίνουν να είναι ότι βλέπουν να γίνεται η μεταγραφή του Έντερσον. Καλύτερα λέω εγώ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις! Παρότι, αν ισχύει η πληροφορία, με το να ζητάει ο Ολυμπιακός 40 εκ. Ευρώ είναι σαν να λέει ουσιαστικά ότι δεν τον δίνει τον Τζολάκη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Κι επειδή λέμε για πρόσωπα του αγώνα, πριν αρχίσει ο αποψινός αγώνας. Από πλευράς Αστέρας είναι ο Γιαμπλόνσκι! Βλέπετε, ο Λευκορώσος διεθνής αν και μέσος έχει βάλει δύο γκολ στο πρόσφατο παρελθόν στον Ολυμπιακό! Ένα τον Φεβρουάριο του 2024 στο Ολυμπιακός-Αστέρας 2-1 κι ένα τον Οκτώβριο του 2024 στο Αστέρας-Ολυμπιακός 1-0. Και τα δύο προερχόμενα από φάσεις που ήταν συνέχεια ενός «στημένου». Με τους Πειραιώτες να πρέπει να είναι αυτή τη φορά καλύτερα προετοιμασμένοι για να τον αντιμετωπίσουν.



Από πλευράς Αστέρα, ο γκολκίπερ Τσιντώτας έχει καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό: να κρατήσει το μηδέν στα δύο τελευταία παιχνίδια του εναντίον του Ολυμπιακού, αλλά εντός έδρας και τα δύο: Στο Ατρόμητος-Ολυμπιακός 0-0 πρόπερσι και στο Αστέρας-Ολυμπιακός 1-0 πέρυσι! Αντίθετα, στο Καραϊσκάκη συνήθως περνάει δύσκολες βραδιές (βλέπε Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0, Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0, Ολυμπιακός-ΑΕΚ 1-0, Ολυμπιακός-Ατρόμητος 4-0), αν και στην πρώτη του επίσκεψη στον Πειραιά, ήταν νικητής (Ολυμπιακός-ΑΕΚ 1-2).

Και για το τέλος ένα ιμότζι