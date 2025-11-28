Ο Βραζιλιάνος μπακ των Πειραιωτών με ανάρτησή του στο Instagram θέλησε να ζητήσει «συγγνώμη» για την εμφάνισή του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η αλήθεια είναι πως ήταν ο «αδύναμος κρίκος» του Ολυμπιακού, στη σπουδαία μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης (26/11). Ο Ροντινέι φέρει ευθύνη για τα... όργια του Βινίσιους Τζούνιορ, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στη Φλαμένγκο.

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ θέλησε μέσω ανάρτησης στο προφίλ του στο Instagram να... απολογηθεί στους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων», παραδεχόμενος πως δεν ήταν καλός και δηλώνοντας ότι η ομάδα θα παραμείνει δυνατή και ο ίδιος θα δίνει τα πάντα μέχρι τέλους!

Παράλληλα, εκδήλωσε την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός πως μπόρεσε να αγωνιστεί κόντρα σε μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

«Μόνο το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να μου χαρίσει στιγμές σαν κι αυτή, να μπορώ να παίξω έναν αγώνα Champions League εναντίον μιας από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Δεν το φανταζόμουν ποτέ αυτό, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Δυστυχώς, στο ποδόσφαιρο έχουμε καλές και κακές μέρες.

Μιλώντας για τον εαυτό μου, η χθεσινή μέρα δεν ήταν καλή, αλλά έχω συνηθίσει το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο είναι έτσι - τη μια μέρα είσαι καλός και την άλλη κακός. Έχω μεγάλη ανθεκτικότητα για να ξεπερνάω τις δύσκολες στιγμές και να παραμένω δυνατός.

Όσο μπορώ και έχω τη δύναμη να βοηθάω τους συμπαίκτες μου, θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό μέχρι την τελευταία μου μέρα σε αυτόν τον σύλλογο! Ευχαριστώ όλους όσοι μας στήριξαν χθες. Θα παραμείνουμε δυνατοί γιατί για μένα δεν έχει σημασία πώς ξεκινάει, αλλά πώς τελειώνει!!»