Ζαφείρης: Στον πάγκο της Σλάβια, πριν φτιάξει... βαλίτσες για Θεσσαλονίκη

Επιβεβαιώθηκε το deal για Ζαφείρη από τη Σλάβια

Στην αποστολή, αλλά όχι στη βασική ενδεκάδα της Σλάβια Πράγας βρέθηκε ο Χρήστος Ζαφείρης, που σε λίγες ημέρες θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Θα είναι τον Ιανουάριο; Θα είναι άμεσα; Θα δείξει... Όπως κι αν έχει, ο Χρήστος Ζαφείρης, αργά ή γρήγορα, θα γίνει κάτοικος Τούμπας και θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Ο Έλληνας διεθνής μέσος αναμένεται τη Δευτέρα να φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στους «ασπρόμαυρους». Ο 22χρονος ετοιμάζει τις βαλίτσες του λοιπόν και όσο το κάνει φαίνεται πως - αναμενόμενα και λογικά - προφυλάσσεται σχετικά.

Ο Ζαφείρης επέστρεψε στην αποστολή της Σλάβια Πράγας, ωστόσο δεν πήρε φανέλα βασικού στο παιχνίδι απέναντι στην Παρντούμπιτσε. Μένει να φανεί αν θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής βέβαια. Η τελευταία του συμμετοχή με τους Τσέχους ήταν στις 9 Αυγούστου, στην τριάρα (3-0) επί της Τέπλιτσε, ματς στο οποίο είχε βρει και δίχτυα.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

