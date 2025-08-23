Ζαφείρης: Στον πάγκο της Σλάβια, πριν φτιάξει... βαλίτσες για Θεσσαλονίκη
Θα είναι τον Ιανουάριο; Θα είναι άμεσα; Θα δείξει... Όπως κι αν έχει, ο Χρήστος Ζαφείρης, αργά ή γρήγορα, θα γίνει κάτοικος Τούμπας και θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
Ο Έλληνας διεθνής μέσος αναμένεται τη Δευτέρα να φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στους «ασπρόμαυρους». Ο 22χρονος ετοιμάζει τις βαλίτσες του λοιπόν και όσο το κάνει φαίνεται πως - αναμενόμενα και λογικά - προφυλάσσεται σχετικά.
Ο Ζαφείρης επέστρεψε στην αποστολή της Σλάβια Πράγας, ωστόσο δεν πήρε φανέλα βασικού στο παιχνίδι απέναντι στην Παρντούμπιτσε. Μένει να φανεί αν θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής βέβαια. Η τελευταία του συμμετοχή με τους Τσέχους ήταν στις 9 Αυγούστου, στην τριάρα (3-0) επί της Τέπλιτσε, ματς στο οποίο είχε βρει και δίχτυα.
