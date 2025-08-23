Οι οπαδοί της ΑΕΛ Novibet αποθεώσαν την αποστολή της ομάδας πριν την αναχώρησή της για τη Θεσσαλονίκη για το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΛ Novibet ξεκινάει την Κυριακή τις υποχρεώσεις της για τη νέα σεζόν αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Οι οπαδοί των «βυσσινί» συγκεντρώθηκαν πριν η αποστολή αναχωρήσει από τη Λάρισα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη για να «ντοπάρουν» τους παίκτες.

Οι φίλοι της ΑΕΛ Novibet αποθέωσαν την ομάδα ενόψει της πρεμιέρας της στο φετινό πρωτάθλημα.