ΑΕΛ Novibet: «Ντόπες» από τους οπαδούς της ομάδας ενόψει ΠΑΟΚ
Οι οπαδοί της ΑΕΛ Novibet αποθεώσαν την αποστολή της ομάδας πριν την αναχώρησή της για τη Θεσσαλονίκη για το ματς με τον ΠΑΟΚ.
Η ΑΕΛ Novibet ξεκινάει την Κυριακή τις υποχρεώσεις της για τη νέα σεζόν αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Οι οπαδοί των «βυσσινί» συγκεντρώθηκαν πριν η αποστολή αναχωρήσει από τη Λάρισα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη για να «ντοπάρουν» τους παίκτες.
Οι φίλοι της ΑΕΛ Novibet αποθέωσαν την ομάδα ενόψει της πρεμιέρας της στο φετινό πρωτάθλημα.
@Photo credits: INTIME
