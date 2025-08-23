Πανσερραϊκός: Με τις γνωστές απουσίες στην OPAP Arena κόντρα στην ΑΕΚ
Ο Πανσερραϊκός ξεκινάει την Κυριακή (24/8) το πρωτάθλημα αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ στην OPAP Arena με τα «λιοντάρια» να ταξιδεύουν στην Αθήνα με τα δύο γνωστά προβλήματα που αφορούν τους τραυματίες Αρμουγκόμ και Γκαλβάν.
Στην αποστολή ο Κριστιάνο Μπάτσι πήρε 23 ποδοσφαιριστές: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Ουαγκέ, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλης, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Γκριν, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Λεό, Ζιντάν.
