ΑΕΚ, μεταγραφές: Συνδέουν την Ένωση με Αλ Μουσράτι στην Τουρκία
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, το όνομα του Μοατασέμ Αλ Μουσράτι έχει βρεθεί στη λίστα της ΑΕΚ.
Ο 29χρονος Λίβυος μέσος, που ανήκει στην Μπεσίκτας και διατηρεί συμβόλαιο μέχρι το 2027, θεωρείται ένας από τους πιο αξιόλογους χαφ του τουρκικού πρωταθλήματος, όμως στάθηκε άτυχος την περασμένη σεζόν εξαιτίας τραυματισμού που τον άφησε για ένα μεγάλο διάστημα εκτός.
Ωστόσο, παρά τα όσα γράφονται στο εξωτερικό, το ρεπορτάζ αναφέρει πως η περίπτωση του Αλ Μουσράτι δεν απασχολεί την Ένωση.
Την περασμένη χρονιά ο ίδιος αγωνίστηκε στη Μονακό με τη μορφή δανεισμού και παρά το ότι δεν έπαιξε πολύ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων συμπεριλαμβανομένης και της Εσπανιόλ.
Al-Musrati ile AEK, Espanyol ve beş büyük ligden bir takım daha ilgileniyor. Transferi için her seçenek masada.— Kartal Hattı (@kartalhatti) August 23, 2025
(Sercan Dikme) pic.twitter.com/bNjkFcM3TY
