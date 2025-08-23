Τούρκικο δημοσίευμα συνδέει τον Μοατασέμ Αλ Μουσράτι της Μπεσίκτας με την ΑΕΚ, ωστόσο η περίπτωσή του φαίνεται να μην απασχολεί την Ένωση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, το όνομα του Μοατασέμ Αλ Μουσράτι έχει βρεθεί στη λίστα της ΑΕΚ.

Ο 29χρονος Λίβυος μέσος, που ανήκει στην Μπεσίκτας και διατηρεί συμβόλαιο μέχρι το 2027, θεωρείται ένας από τους πιο αξιόλογους χαφ του τουρκικού πρωταθλήματος, όμως στάθηκε άτυχος την περασμένη σεζόν εξαιτίας τραυματισμού που τον άφησε για ένα μεγάλο διάστημα εκτός.

Ωστόσο, παρά τα όσα γράφονται στο εξωτερικό, το ρεπορτάζ αναφέρει πως η περίπτωση του Αλ Μουσράτι δεν απασχολεί την Ένωση.

Την περασμένη χρονιά ο ίδιος αγωνίστηκε στη Μονακό με τη μορφή δανεισμού και παρά το ότι δεν έπαιξε πολύ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων συμπεριλαμβανομένης και της Εσπανιόλ.