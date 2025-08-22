Ολυμπιακός: Αποστολή για τον Αστέρα με Αγγελάκη και Ζέλσον αλλά χωρίς Γιάρεμτσουκ
Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του γνωστοποίησε την αποστολή του για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 με αντίπαλο τον Αστέρα AKTOR. Στους εκλεκτούς είναι ο Ζέλσον και ο νεαρός Αγγελάκης, όπως και οι Πνευμονίδης, Λιατσικούρας και Μουζακίτης αλλά όχι ο Γιάρεμτσουκ.
Η αποστολή ανά θέσεις
Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Μπότης και Τζολάκης
Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος και Μπρούνο
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός: Το θετικό report και το ύψος του Αγγελάκη τα... διαβατήριά του για την πρώτη ομάδα
Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης και Γιαζίτζι
Επιθετικοί: Ελ Καμπί και Αγγελάκης
