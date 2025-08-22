Ο δίμετρος σέντερ φορ συμπεριελήφθη στην αποστολή του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα με τον Αστέρα AKTOR. Μέσα και ο Ζέλσον αλλά εκτός ο Γιάρεμτσουκ.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του γνωστοποίησε την αποστολή του για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 με αντίπαλο τον Αστέρα AKTOR. Στους εκλεκτούς είναι ο Ζέλσον και ο νεαρός Αγγελάκης, όπως και οι Πνευμονίδης, Λιατσικούρας και Μουζακίτης αλλά όχι ο Γιάρεμτσουκ.

Η αποστολή ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Μπότης και Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος και Μπρούνο

Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης και Γιαζίτζι

Επιθετικοί: Ελ Καμπί και Αγγελάκης