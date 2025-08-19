Τα πολύ καλά στοιχεία που έδειξε ο πανύψηλος επιθετικός του Ολυμπιακού Β' τον οδηγούν στο να πάρει τη μεγάλη ευκαιρία για την α' ομάδα.

Κώστας Αγγελάκης. Ένα ακόμα νέο πρόσωπο για την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Πολύ ψηλός (1.97 μέτρα), αριστεροπόδαρος και πολλά υποσχόμενος.

Πως λοιπόν αποφάσισε ο Μεντιλίμπαρ να τον ανεβάσει στην α' ομάδα; Μα φυσικά σημαίνοντα ρόλο έπαιξε το πολύ καλό report που υπήρξε από την παρουσία του νεαρού φορ στην προετοιμασία της β' ομάδας και τα στοιχεία που έδειξε. Υπάρχουν άλλωστε οι άνθρωποι (πχ Ανιγκό) με τους οποίους το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού είναι σε ανοιχτή γραμμή για τέτοια θέματα.

Ένα 2ο σκέλος είχε να κάνει με το γεγονός ότι με τα θέματα τραυματισμών που είχαν προκύψει το τελευταίο διάστημα ο Βάσκος ήθελε έναν ακόμα στράικερ στη διάθεσή του και τι πιο ιδανικό από το να έχει ένα ελληνόπουλο. Ένα τρίτο στοιχείο είναι το ύψος του Αγγελάκη (σχεδόν 2 μέτρα).

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ψηλά κορμιά και γενικότερα αλλά και για στατικές φάσεις. Προφανώς όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι θα πάρει με το ξεκίνημα την ευκαιρία με τον Αστέρα Τρίπολης αλλά από τη στιγμή που ήρθε το βάπτισμα του πυρός για την α' ομάδα έχει την προοπτική του να πάρει ματς στα πόδια του από τον έμπειρο Ισπανό, που όπως έχει ξεκαθαρίσει ποτέ δεν κοιτάζει ηλικία παρά μόνο εάν ο παίκτης που έχει του κάνει τη δουλειά στο γήπεδο όπως τη θέλει. Ένα νέο αστέρι γεννιέται λοιπόν και ο Μεντιλίμπαρ έχει τη δυνατότητα να αναδείξει ακόμα έναν νεαρό Έλληνα μέσα από την πρώτη ομάδα.