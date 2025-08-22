Ο ΟΦΗ συμφώνησε με την Ελλάς Σύρου για τον δανεισμό του 20χρονου κεντρικού αμυντικού, Κωνσταντίνου Χνάρη.

Νέος δανεισμός για τον Κωνσταντίνο Χνάρη. Ο νεαρός στόπερ επέστρεψε το καλοκαίρι από τον Διαγόρα Ρόδου, έκανε προετοιμασία με τον ΟΦΗ και τελικά θα παραχωρηθεί στην Ελλάς Σύρου μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Πρόκειται για παιδί των ακαδημίων των Κρητικών, με 59 εμφανίσεις στην Κ19, όμως δεν έχει ντεμπουτάρει με την ανδρική ομάδα του Ομίλου. Στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν παραχωρήθηκε στο Διαγόρα, με τον οποία μέτρησε 8 εμφανίσεις στη Super League 2 και σκόραρε μια φορά.

Από τη στιγμή που ο 20χρονος έχει συμβόλαο έως το καλοκαίρι του 2028 κρίθηκε πως θα έπρεπε να πάει σε ομάδα, στην οποία θα βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ώστε να «ψηθεί» ποδοσφαιρικά.

Θυμίζουμε πως για το κέντρο της άμυνας ο ΟΦΗ διαθέτει ως λύσεις πρώτης γραμμής τους Βασίλη Λαμπρόπουλο, Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, Κωνσταντίνο Κωστούλα και Γιάννη Χρισόπουλο. Από την πλευρά του ο Μίλαν Ράσταβατς υπολογίζει και στον 16χρονο Κοντεκά, ο οποίος ήταν η «αποκάλυψη» της προετοιμασίας, ο οποίος ξεκίνησε βασικός στα περισσότερα φιλικά, όπως και σε αυτό με την Μπολόνια στην Ιταλία.