Το καλοκαίρι ο Άρης έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο ριζοσπαστικών αλλαγών στο έμψυχο δυναμικό κι ένα από τα στοιχεία που προκαλούν αίσθηση είναι ότι η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών που αποχώρησαν, παραμένουν ελεύθεροι στην αγορά!

Η διαδικασία αποσυμφόρησης του ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί για τον Άρη καθώς παραμένει σε επαφές με ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμβόλαια για την ερχόμενη σεζόν αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στο τακτικό πλάνο. Μετά τις συμφωνίες με τους Ρόμπιν Κουάισον, Ζαν Ζουλ (σ. σ. ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η λύση του συμβολαίου με τον Σουηδό επιθετικό), ο Ρούμπεν Ρέγες κάνει προσπάθεια αποδέσμευσης και των Πιόνε Σίστο, Λίντσεϊ Ροζ. Ο πρώτος παραμένει αρνητικός στις προτάσεις που δέχθηκε ενώ ο δεύτερος δεν έχει δεχθεί προσφορά (από άλλη ομάδα) αντίστοιχη του συμβολαίου που έχει στον Άρη.

Οι αποδεσμεύσεις των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών αποτελεί το τελευταίο μέρος του σχεδίου ολοκληρωτικής αποσυμφόρησης του ρόστερ καθώς η μη ανανέωση συμβολαίων αποτέλεσε την πρώτη. Το ίδιο ισχύει και για πωλήσεις ή και δανεισμούς. Σαν δηλαδή την παραχώρηση του Φιλίπ Σιντκλίφ στην Αλ Μπιτά από το Κατάρ η οποία μάλλον ήταν μη αναμενόμενη. Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά ο δανεισμός του Άλβαρο Ζαμόρα στην πορτογαλική Ακαντέμικα Βιζέου καθώς ο Κοσταρικανός ήδη μετέχει στις προπονήσεις της ίδιας ομάδας. Και δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν κι άλλοι δανεισμοί ποδοσφαιριστών.

Ένα από τα στοιχεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σχετίζεται με το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών που «αποχώρησαν» το καλοκαίρι, παραμένουν ελεύθεροι στην αγορά. Πρόκειται για τους Ισπανούς Ούγκο Μάγιο, Μάρτιν Μοντόγια Χουάνκαρ, Ρούμπεν Πάρντο, Βαλεντίνο Φατόρε. Το ίδιο ισχύει και για τον Κίκε Σαβέριο ενώ ο Γιάννης Φετφατζίδης αποφάσισε να ρίξει τίτλους τέλους στην καριέρα του. Ο Ζαν Ζουλ δεν μετράει περισσότερες από 24 ώρες ελευθερίας, εκτιμάται δε ότι, σύντομα θα γίνει γνωστός ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Ο Χοσέ Σιφουέντες μόλις σήμερα (21/8) συμφώνησε με την Τορόντο FC κι έτσι διαψεύστηκαν οι πληροφορίες που είχαν διοχετευτεί περί ουσιαστικής επιστροφής του στη Ρέιντζερς. Ο Μάρκο Κέρκεζ βρίσκεται στο δυναμικό της Φορτούνα Σιτάρντ και ο Ντάριο Σπίκιτς σ’ αυτό της πορτογαλικής Ρίο Άβε καθώς ο Φραν Βέλεθ αποφάσισε την επιστροφή του στην Ισπανία για λογαριασμό της Καρταχένα.

Η... αλλαγή παραγράφου είναι απαραίτητη γιατί η περίπτωση του Βλάντιμιρ Νταρίντα δεν παρουσιάζει καμία ομοιότητα με τις παραπάνω υπό την έννοια ότι ο Άρης έκανε προσπάθεια διατήρησης του Τσέχου μέσου αλλά λίγο η διαφωνία στο οικονομικό και περισσότερο η πρόθεση επαναπατρισμού του 34χρονου μέσου, τον έστειλε στην Χράντετς Κράλοβε.