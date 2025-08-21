Περισσότερα από 2.500 μέσα σε ένα 24ωρο είναι τα εισιτήρια που έχουν «φύγει» για τον εκτός έδρας αγώνα του Σαββάτου (30/8, 19:00) του Ολυμπιακού απέναντι στον Βόλο, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1.

Υπενθυμίζεται ότι έως την Παρασκευή (22/8) στις 12:00, τα εισιτήρια είναι στην κυκλοφορία για τους κατόχους διαρκείας του Ολυμπιακού. Την ίδια ημέρα από τις 13:00 θα είναι διαθέσιμα για όλους τους φιλάθλους με απαιτούμενη την κάρτα φιλάθλου. Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια/κωδικούς τους, πατώντας εδώ .



