Ολυμπιακός: «Έφυγαν» περισσότερα από 2.500 για το ματς με τον Βόλο
Εντός ενός 24ωρου ο κόσμος του Ολυμπιακού έδειξε τη διάθεση που έχει για να βρεθεί στον Βόλο. Πάνω από 2.500 μέσα σε ένα 24ωρο είναι τα εισιτήρια που έχουν «φύγει» για τον εκτός έδρας αγώνα του Σαββάτου (30/8, 19:00) απέναντι στον Βόλο, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1.
Υπενθυμίζεται ότι έως την Παρασκευή (22/8) στις 12:00, τα εισιτήρια είναι στην κυκλοφορία για τους κατόχους διαρκείας του Ολυμπιακού. Την ίδια ημέρα από τις 13:00 θα είναι διαθέσιμα για όλους τους φιλάθλους με απαιτούμενη την κάρτα φιλάθλου. Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια/κωδικούς τους, πατώντας εδώ.
