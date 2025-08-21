Άρης και Novibet επέκτειναν τη συνεργασία τους έως το 2030
Δύο ισχυρά brands στον τομέα δραστηριοποίησής τους αποφάσισαν την επέκταση της συνεργασίας τους καθώς η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τη Novibet έως το 2030.
Η κοινοποίηση της επέκτασης της συνεργασίας μεταξύ των δύο ισχυρών brands έγινε από την ΠΑΕ Άρης στον λογαριασμό της στα social media κι εντός των επόμενων λεπτών προβλέπεται η έκδοση επίσημης ανακοίνωσης. «Η Novibet και η ΠΑΕ Άρης προχωρούν σε ανανέωση της στρατηγικής τους συνεργασίας, επεκτείνοντας τη συμφωνία χορηγίας μέχρι το 2030», ανέφερε στο post της η «κίτρινη» ΠΑΕ.
