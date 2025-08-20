Ολυμπιακός, μεταγραφές: Αργεντινός δημοσιογράφος κάνει λόγο για νέα πρόταση των «ερυθρολεύκων» για Αντίνο

Ο Ολυμπιακός δεν καταθέτει τα... όπλα όσον αφορά την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο να κάνει λόγο για νέα βελτιωμένη πρόταση.

Ρελάνς Ολυμπιακού για να κάνει δικό του τον Σαντίνο Αντίνο. Οι πρωταθλητές δεν σκοπεύουν να παρατήσουν την υπόθεση απόκτησης του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ και μπορεί ως τώρα να μην έχει υπάρξει συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ, αλλά σύμφωνα με όσα ανέφερε ο επίσης Αργεντινός δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο έκαναν νέα βελτιωμένη πρόταση.

Αυτή η πρόταση και πάντα σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Μέρλο, φτάνει τα 7 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 6.000.000 ευρώ, ενώ στην πρόταση υπάρχουν ακόμα 3 εκατομμύρια δολάρια σε μπόνους (2.500.000 ευρώ). Μιλάμε δηλαδή για συνολικά 8.5 εκατομμύρια ευρώ και πλέον περιμένουν την απάντηση της Γοδόι Κρουζ.

