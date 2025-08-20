Ολυμπιακός, μεταγραφές: Αργεντινός δημοσιογράφος κάνει λόγο για νέα πρόταση των «ερυθρολεύκων» για Αντίνο
Ρελάνς Ολυμπιακού για να κάνει δικό του τον Σαντίνο Αντίνο. Οι πρωταθλητές δεν σκοπεύουν να παρατήσουν την υπόθεση απόκτησης του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ και μπορεί ως τώρα να μην έχει υπάρξει συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ, αλλά σύμφωνα με όσα ανέφερε ο επίσης Αργεντινός δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο έκαναν νέα βελτιωμένη πρόταση.
Αυτή η πρόταση και πάντα σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Μέρλο, φτάνει τα 7 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 6.000.000 ευρώ, ενώ στην πρόταση υπάρχουν ακόμα 3 εκατομμύρια δολάρια σε μπόνους (2.500.000 ευρώ). Μιλάμε δηλαδή για συνολικά 8.5 εκατομμύρια ευρώ και πλέον περιμένουν την απάντηση της Γοδόι Κρουζ.
🚨Olympiakos lanzó una nueva oferta por Santino Andino, extremo de Godoy Cruz Cruz y puja por quedarse con él.— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 20, 2025
*️⃣Es de u$s 7M más 3M en bonos. Se espera una respuesta del Tomba en los próximos días. pic.twitter.com/6uucbQkZEc
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.