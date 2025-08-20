Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης μετά από λίγες μέρες ξεκούρασης επιστρέφει στα blog του στο Gazzetta.gr στο φινάλε των μεταγραφών και στην έναρξη του πρωταθλήματος.

Ο Άρης κατάφερε -γιατί περί κατορθώματος πρόκειται- να αποκλειστεί από την Αράζ και να είναι έτσι η ομάδα που πριν ακόμα αρχίσει το πρωτάθλημα βρίσκεται σε φοβερή πίεση σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος από αυτή την κατάσταση πέρα από τα θετικά αποτελέσματα και στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Άρης πρέπει με κάθε μέσο και τρόπο να κάνει δύο νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές πριν την διακοπή για το παράθυρο των εθνικών ομάδων.

Με καλή εμφάνιση; Με κακή εμφάνιση; Με μέτρια; Με ή χωρίς τύχη ο Άρης πρέπει να βρει τον τρόπο αρχικά κόντρα στον Βόλο να κατακτήσει τους 3 βαθμούς της νίκης. Στο παιχνίδι με τον Αστέρα έδειξε ορισμένα σημάδια βελτίωσης, έδειξε και αδυναμίες…ιδανικές για αντίπαλο που θα στηθεί πίσω και θα περιμένει να χτυπήσει στην κόντρα. Πέρσι ο Ουζουνίδης αν εξαιρέσεις το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην αρχή του Γενάρη, εντός έδρας, βρήκε τον τρόπο να πάρει τα παιχνίδια που ήθελε η ομάδα. Αντιλαμβάνεται και ο ίδιος πόσο έχουν στενέψει τα περιθώρια, ελπίζω να το έχουν αντιληφθεί και οι ποδοσφαιριστές ώστε να παρουσιαστούν με τέτοιο τρόπο μέσα στο γήπεδο που θα τους οδηγήσει στην κατάκτηση των 3 βαθμών.

Πίεση ψηλά, τρεξίματα και…καλύτερο κέντρο

Για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητο να δούμε την πίεση ψηλά που είδαμε με τον Αστέρα, αλλά προφανέστατα με τον Μορόν στην κορυφή και όχι κάποιον κατά συνθήκη φορ, να δούμε τα τρεξίματα που είχε ως το τέλος η ομάδα, αλλά παράλληλα να δούμε καλύτερες και πιο γρήγορες επιστροφές στο αμυντικό τρανζίσιον, καλύτερες εκτελέσεις και λειτουργία στις στημένες φάσεις- γιατί δεν γίνεται σε 10 κερδισμένα κόρνερ να μην κάνεις ούτε καν υποψία φάσης-, να δούμε αλληλοκάλυψη στα χαφ και να καλύπτονται τα μεγάλα κενά ανάμεσα στο κέντρο και την άμυνα της ομάδας. Στην κουβέντα για τα χαφ είναι θεωρώ αυτονόητο και αποφασισμένο και από την ομάδα ότι απαιτείται η απόκτηση ενός αμυντικού χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Ράτσιτς. Παρεμπιπτόντως ο Σέρβος που ως βαρύ κορμί ακόμα προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, είναι ο δέκτης της σκληρότερης και σε πολλές περιπτώσεις ολοκληρωτικά απαξιωτικής κριτικής. Έχω σημειώσει κατά επανάληψη ότι θα περιμένω για να τον κρίνω τα ματς αμέσως μετά την διακοπή στην οποία μάλιστα θα φορέσει την φανέλα της εθνικής Σερβίας. Δεν είναι δυνατόν ένας παίκτης με την αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, ενεργός διεθνής στην ηλικία που βρίσκεται να είναι τόσο…λάθος μεταγραφή. Προφανώς και η δικαιολογημένη τρέλα από τον αποκλεισμό στην Ευρώπη έχει προσθέσει δόσεις…απογοήτευσης, αλλά το θέμα είναι να διορθωθούν τα κακώς κείμενα και αυτή την στιγμή η έλευση ενός…κοντού γρήγορου κόφτη ίσως να αποδειχθεί κλειδί για να ξεκλειδώσεις και τον Ράτσιτς, αλλά και να απελευθερώσεις τον Μόντσου. Ο Γένσεν, αλλά και ο Μορουτάν που επίσης κλήθηκαν από τις εθνικές τους συμπληρώνουν το ως τώρα παζλ στο κέντρο του Άρη. 3 διεθνείς και ένας εξαιρετικός Ισπανός είναι οι παίκτες που μαζί και με τον έτερο διεθνή Καντεβέρε(δεν κατάλαβα ποτέ γιατί είναι κακό να ειπωθεί από την ομάδα ότι μετά την Αράζ είχε πρόβλημα τραυματισμού και επομένως ακολουθεί ένα ατομικό πρόγραμμα λίγων ημερών και αν όχι με τον Βόλο θα είναι διαθέσιμος με Παναιτωλικό) έχουν ρόλο στο κέντρο που…πρόδωσε τον Άρη στα ματς με την Αράζ. Το γιατί προφανές καθώς πιο ανέτοιμοι από τους 4 διεθνείς, ήμασταν μόνο εγώ με τον Βλαχόπουλο.

Αυτό όμως δεν αλλάζει δυστυχώς. Το θέμα είναι να αλλάξει η εικόνα της ομάδας και ενδεχομένως αυτό να συμβεί με τον…μικρό Ολλανδό στα αριστερά, ώστε να μπορέσει και ο Πέρεθ να μην έχει τα πάντα στραμμένα πάνω του. Προσωπικά θα προτιμούσα τον Γένσεν πίσω από τον Μορόν καθώς ο Φινλανδός ήδη είναι εμφανώς βελτιωμένος από άποψη φυσικής κατάστασης, όπως επίσης είναι ξεκάθαρο ότι Τεχέρο και Άλβαρο έχουν πάρει την φανέλα βασικού. Ο Ισπανός μπορεί να δώσει λύσεις και στα χαφ, αλλά για να μην μπερδευτούμε όχι…μόνιμα.

Προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία για το αν ο Μάικιτς πρέπει επίσης να έχει την θέση του βασικού-όσο ο Κουέστα δεν είναι στην εξίσωση, αλλά αυτή η…εξίσωση πρέπει επιτέλους να λυθεί. Ή να μπει στο ροτέισον των τερματοφυλάκων (οπότε θεωρώ ότι αυτός θα παίζει τουλάχιστον αρχικά) ή να αποχωρήσει από την ομάδα. Κουάισον και Ζουλ απελευθέρωσαν ήδη χώρο, το ίδιο πρέπει να συμβεί και με τον Ζαμόρα, τον Ρόουζ που βρίσκεται στο στόχαστρο του Αστέρα Τρίπολης και φυσικά τον Σίστο. Εγώ θα έστελνα και τον Ντούντου, αλλά και το Νινγκ δανεικούς να πάνε να πάρουν παιχνίδια γιατί και θέσεις ξένων πιάνουν και δεν πρόκειται να παίξουν με όσους έχουν μπροστά τους.

Όλοι οι παραπάνω βασικοί και οι σταθερές από πέρυσι όπως ο Φαμπιάνο, ο Μεντίλ που ως τώρα είναι κακός και πρέπει να βελτιωθεί, ο Μόντσου, ο Μορόν το βράδυ του Σαββάτου πρέπει να κερδίσουν για να δούμε τα…επόμενα με την απαιτούμενη ηρεμία!

ΥΓ1 Πέρα από το χαφ (υπάρχουν 2 συν 1) πολύ καλές περιπτώσεις που έχουν τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Άρης, υπάρχουν και (1 συν 1) που καλές περιπτώσεις (μεσο)επιθετικών. Ο Άρης θέλει μίνιμουμ να έχει τον 1 συν 1 (ένα χαφ και έναν επιθετικό) την άλλη εβδομάδα το αργότερο στην Θεσσαλονίκη. Απελευθερώθηκε και η θέση ξένου με την αποχώρηση Ζουλ, οπότε ίσως να άνοιξε μία ακόμα πόρτα.

ΥΓ2 Καλή επιτυχία στην μπασκετάρα που ξεκίνησε την προετοιμασία της και ελπίζουμε τα όμορφα ευρωπαϊκά βράδια που αρνείται…πεισματικά να μας τα προσφέρει για 6 συνεχόμενες φορές το ποδόσφαιρο, να τα ζήσουμε φέτος στο Eurocup.

ΥΓ3 Ενημερώθηκα και για μία…έκπληξη χθες το βράδυ, αλλά απαιτείται τσεκάρισμα και…αναφορά στο επόμενο blog. Αν προλάβω πριν την έλευση του… Σε περίπτωση πάντα που ισχύει και δεν αποτελεί παραγωγή του…μούπε, σούπε, άκουσα!

