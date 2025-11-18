Μορόν: «Ίσως έπρεπε να είχα φύγει νωρίτερα από την Ισπανία»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ισπανία, ο Λορέν Μορόν στάθηκε στην απόφαση αποχώρησής του από την Ισπανία και στην πορεία του στον Άρη ενώ μίλησε και για τη συνύπαρξή του με τον Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Ισπανός επιθετικός του Άρη μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή του καναλιού RNE Deportes και αρχικά αναφέρθηκε στο επίπεδο ζωής στη Θεσσαλονίκη. «Είμαι πραγματικά χαρούμενος εδώ. Το βιοτικό επίπεδο, και ειδικά στην πόλη που βρίσκομαι είναι πραγματικά καλό. Η ζωή εκτός ποδοσφαίρου είναι επίσης σημαντική και νομίζω ότι προσαρμόστηκα πολύ καλά εδώ από την αρχή, και αυτό οφείλεται και στην πόλη» Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που όταν φεύγουν λίγο αργά από την Ισπανία και μετά λένε πως ίσως θα έπρεπε να το κάνουν νωρίτερα. Δεν ξέρω αν έπρεπε να είχα φύγει νωρίτερα ή όχι, αλλά είναι αλήθεια ότι όταν ήρθα εδώ φοβόμουν να φύγω από την Ισπανία. Τώρα, για παράδειγμα, θα έλεγα ότι έπρεπε να είχα φύγει νωρίτερα και να δοκιμάσω νέες εμπειρίες».

Μιλώντας συμπερασματικά για την πορεία του στον Άρη υποστήριξε ότι… «είμαι χαρούμενος εδώ επειδή βρήκα το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο, που είναι τελικά αυτό για το οποίο ζούμε εμείς οι επιθετικοί. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε με την ομάδα, αλλά τα πάμε καλά, οπότε είμαι χαρούμενος».

Εκεί στάθηκε στην καθημερινότητα του Άρη και στη συνύπαρξη με αρκετούς Ισπανούς όπως και στον Μανόλο Χιμένεθ. «Με τον προπονητή έχουμε μια ρουτίνα στα αποδυτήρια που σημαίνει ότι περνάμε πολύ χρόνο στο γήπεδο…Με όλους τους Ισπανούς που ήταν εδώ, πάντα είχαμε σχέδια κατά τη διάρκεια της ημέρας, και στο τέλος ήμασταν πάντα μαζί, με τις γυναίκες, με τα παιδιά, με τα πάντα. Και φέτος με την άφιξη του Μανόλο, μας ενθαρρύνει να μένουμε εκεί (σ.σ. προπονήσεις) για να σχηματίζουμε μια ομάδα. Οπότε πρέπει να είμαστε εκεί μια ώρα νωρίτερα, είμαστε πάντα μαζί για πρωινό».

Ενόψει του ντέρμπι της Σεβίλλης με την Μπέτις – και καθώς ο Χιμένεθ υπήρξε παίκτης και προπονητής της πρώτης και ο Μορόν αγωνίστηκε για χρόνια στην Μπέτις – ο Ισπανός επιθετικός είπε ότι… «έχω τη φανέλα εδώ έτοιμη για προπόνηση, για παν ενδεχόμενο. Θα πάω με αυτή στην προπόνηση αν νικήσουμε».

Ο 32χρονος επιθετικός μάλλον απέρριψε το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ισπανία και άφησε να εννοηθεί ότι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του μπορεί να είναι το MLS. «Είμαι πολύ άνετα και αν μετακόμιζα, θα ήθελα να πάω σε άλλη χώρα, Όχι πίσω στην Ισπανία. Μπορεί να προκύψουν πράγματα και να αλλάξουν. Αλλά όλα σχετίζονται με το μεγάλο άλμα που έκανα φεύγοντας από την Ισπανία, αφού η ζωή μου ήταν έτσι. Δεν είχα φύγει ποτέ πριν από την Ισπανία. Και τώρα, όπως είπα, είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα να μετακομίσω σε άλλες χώρες, τώρα που έχω ανοιχτεί λίγο… Μου αρέσει πολύ το MLS. Είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Αλλά στο τέλος, όλα είναι εικασίες. Έχω το συμβόλαιό μου εδώ, και θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά λέω, είναι ένα πρωτάθλημα που παρακολουθώ και μου αρέσει. Έχω συμπαίκτες εκεί που έπαιξαν επίσης εδώ μαζί μου, και μιλούν πολύ καλά για εκεί. Θα ήθελα να έχω κι εγώ αυτές τις εμπειρίες. Είναι ένα εξαιρετικά καλά οργανωμένο πρωτάθλημα. Γίνεται όλο και καλύτερο».

Διευκρίνισε επίσης ότι πλέον τα χρήματα δεν είναι ο πρωταρχικός παράγοντας στη λήψη σχετικών αποφάσεων. «Τα χρήματα είναι σημαντικά. Αν πω όχι, θα είμαι ανόητος. Ειλικρινά, με αυτά που έχω ήδη κερδίσει, δεν σκέφτομαι τα χρήματα αυτή τη στιγμή. Αυτό που κοιτάζω είναι περισσότερη εμπειρία και πράγματα που ίσως, αν δεν είμαι ποδοσφαιριστής, δεν θα βιώσω όταν αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο. Προτιμώ λοιπόν να το βιώσω τώρα παίζοντας ποδόσφαιρο, κάτι που αγαπώ. Και αν μπορώ επίσης να βρίσκομαι σε μέρη όπου πιστεύω ότι κερδίζω και προσωπικά πράγματα, ε, αυτό θέλω να βιώσω τώρα ως ποδοσφαιριστής».

Ο Ισπανός υποστήριξε ότι επιχείρησε να μάθει ελληνικά αλλά… σκόνταψε στη δυσκολία της γλώσσας λέγοντας ότι… «ξέρω αρκετές λέξεις αλλά είναι δύσκολο να συζητήσω» και αναφέρθηκε στον Τσιγκρίνσκι, τον συνεργάτη του Μανόλο Χιμένεθ. «Όταν έφτασε ο Μανόλο κάναμε ένα αστείο. Τον είδαμε με την πλάτη του γυρισμένη σε εμάς και κάποιος είπε… Κοίτα ο Τσιγκρίνσκι»’, αλλά αστειευόμασταν. Και όταν γύρισε είπαμε, γαμώτο, όντως αυτός είναι. Είναι ένας εξαιρετικός τύπος και μας βοηθάει πολύ. Στην περίπτωσή μου, με τα καθημερινά πράγματα, αλλά και την ομάδα στην αμυντική ζώνη. Πώς τους οργανώνει και πώς τους διδάσκει, ειδικά, επειδή υπάρχουν πολλά νεαρά παιδιά που επίσης αναπτύσσονται, και το να έχουν έναν τύπο σαν τον Τσιγκρίνσκι με όλη την εμπειρία που έχει, βοηθάει πολύ και φαίνεται. Και ως άνθρωπος, είναι πραγματικό καλός».