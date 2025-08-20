Το μεγάλο μπαμ του Παναθηναϊκού με Ρενάτο Σάντσες και το ρίσκο του δανεισμού του στα πρωτοσέλιδα της ημέρας.

Sportday: Βόμβα υψηλού ρίσκου. Στοίχημα για το Τριφύλλι ο δανεισμός του παικταρά Ρενάτο Σάντσες, ενός χαφ με τεράστιες δυνατότητες και... ατελείωτα προβλήματα.

Livesport: Παιχταράς Ρενάτο, αλλά με ρίσκο. Ο 28χρονος, «παιδί» του Ρ.Βιτόρια στην Μπενφίκα, έρχεται δανεικός στον ΠΑΟ από την Παρί, κουβαλάει τεράστια καριέρα, αλλά και διαρκή προβλήματα μυϊκών τραυματισμών την τελευταία τριετία.

Φως των σπορ: Ολη η αλήθεια για Τσιμίκα. Η διαφαινόμενη αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ, η προτεραιότητά του και η εμπλοκή του Ολυμπιακού στα σενάρια επαναπατρισμού του διεθνούς αριστερού μπακ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Τρέλα Μέντι με Αντίνο. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή.

Ώρα των σπορ: Ελίασον; Παρών! Ο Νίκολιτς είδε τον Σουηδό να ανταποκρίνεται το τελευταίο διάστημα και τον παίρνει μαζί του στις Βρυξέλλες, καθώς αποτελεί μία πολύτιμη επιπλέον λύση για τη φαρέτρα του.