Πληθωρική παρουσία για τους Έλληνες στο NCAA, με αρκετούς εξ αυτών να είναι διψήφιοι στους αγώνες των κολεγίων τους.

Όπως κάθε βραδιά, το NCAA είχε πολύ ελληνικό χρώμα με αρκετούς νεαρούς Έλληνες να αγωνίζονται στα κολέγιά τους. Την ώρα που οι Αμερικανοί βλέπουν τον Νεοκλή Αβδάλα πολύ ψηλά στις θέσεις του Draft. Πάμε, όμως, να δούμε τι έκαναν οι Έλληνες στη χθεσινή βραδιά.

Ράιαν Σούλης

Οι Columbia Lions του Ράιν Σούλη πήραν τη νίκη στην έδρα τους απέναντι στους Boston University Terriers με 54-49. Με τον Ράιαν Σούλη να ολοκληρώνει διψήφιος την αναμέτρηση. Ο Σούλης πάτησε 17 λεπτά το παρκέ, έχοντας 10 πόντους με 3/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, ένα μπλοκ και ένα λάθος.

Στέφανος Σπάρταλης

Δύσκολο έργο είχε το Monmouth του Στέφανου Σπάρταλη απέναντι στους Syracuse Orange, γνωρίζοντας την ήττα με 78-73. Με τον Σπάρταλη να κάνει μια πολύ γεμάτη εμφάνιση στα 24 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.

Ο νεαρός σέντερ σκόραρε 18 πόντους με 6/13 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 6/6 βολές, μαζί με 5 ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα μπλοκ.

Βενιαμίν Αμπόσι

Ο Βενιαμίν Αμπόσι αγωνίστηκε για 14 λεπτά στη νίκη των San Fransisco Dons με 84-64 επί των Northwestern State Demons. Με τον νεαρό, πρώην άσο του Ολυμπιακού, να σκοράρει 3 πόντους, παίρνοντας λίγες προσπάθειες. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 0/1 δίποντο και 1/2 τρίποντα, μαζί με 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα μπλοκ.

Παναγιώτης Παγώνης

Πολύ γεμάτη εμφάνιση και εξαιρετική στατιστική είχε ο Παναγιώτης Παγώνης, παρά την ήττα των New Orleans Privateers από τους Pepperdine Waves με 90-79.

Ο Παγώνης σκόραρε 17 πόντους σε 32 λεπτά, μετρώντας 2/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/5 βολές, μαζί με 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ισάριθμα λάθη και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.