Basketaki: Κατάθεση ψυχής στα παρκέ

Εν αναμονή και των Black Friday προσθηκών συνεχίστηκαν οι μάχες στο Basketaki The League!

Η δράση στην Elite League by Novibet συνεχίστηκε με την 8η αγωνιστική!

Στον καλύτερο αγώνα της αγωνιστικής, οι Thunderdogs διπλασίασαν τις νίκες τους στο φετινό πρωτάθλημα, αφού επικράτησαν στην παράταση απέναντι στην Pressof BC με 96-92. Novibet MVP αναδείχθηκε ο Κασπαριάν με 28 πόντους, 2 ασίστ και 16 ριμπάουντ! Τεράστια νίκη, την πρώτη τους, έκαναν οι Iguana Pacers, καθώς στην επιστροφή του Γεωργίου, νίκησαν τους Stifado Bulls με σκορ 74-58! Novibet MVP αναδείχθηκε ο Γιώργος Γεωργίου με 11 πόντους, 19 ριμπάουντ και 6 ασίστ!

Τα Paliagoura είναι πλέον ασταμάτητα, έκαναν 5 τις διαδοχικές νίκες τους και επικρατώντας της Hood BC με 68-52! Novibet MVP αναδείχθηκε ο Θανάσης Κοκαλιάς που μέτρησε 12 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ!

Με το ίδιο σκορ (68-52) οι Γκουρούδες έκαμψαν την αντίσταση των Miami Heets ! Novibet MVP αναδείχτηκε ο Κωνσταντίνος Αχής με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ! Το Black Mamba επέστρεψε στις νίκες, αφού επικράτησε, σ΄ένα υπέροχο ματς, του Antilalou BC με 84-79 ! Novibet MVP αναδείχθηκε ο Βασίλης Δέδες με 32 πόντους και 8 ριμπάουντ!

Μεγάλη νίκη πήρε ο Heldreich, αφού μετά τους Stifado Bulls, νίκησε και τη Sthenos BC me 80-75 με 72-69 τους Stifado Bulls, με τεράστιο game winner τρίποντο του Ζαχαρόπουλου! Novibet MVP του Heldreich ο Σωτηρόπουλος με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ! Τέλος, άλλη μια νίκη για τους West Kings που δε δυσκολεύτηκαν απέναντι στους μισούς Indians κι επικράτησαν με σκορ 99-65! Novibet MVP ο Στέφανος Σολωμός με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ!

Για την 5η αγωνιστική της Master League του Basketaki, ο Uncle Drew πήρε σημαντική νίκη απέναντι στην Ποσειδωνία με 66–77, ενώ η Bonobo BC επικράτησε των Golden Steak Warriors με 57–46. Η Elapuse BC πήρε τη νίκη απέναντι στους Mamba Boys με 70–59 και τα Gran Camaria κέρδισαν την Aguanile με 62–53. Οι Athens Crips επιβλήθηκαν εύκολα της Δαλάι Κλάμα με 84–61, ενώ η New 3ra BC νίκησε την Only Flood με 63–57. Οι Collectors επικράτησαν των Kozalides BC, σε ένα εξαιρετικής ποιότητας ματς, με 92–89, ενώ οι KINGS πήραν το ντέρμπι με τους Harlems με 69–64. Οι Μπουλντόζες επέστρεψαν στις νίκες νικώντας τους Most Wanted με 62–54! Οι Anonymous BC επιβλήθηκαν των ελλιπέστατων Colombians BC με 75–47 . Οι Kaisariani Reapers έκαναν την ανατροπή και νίκησαν στο τέλος τη Deportivo Faliro με 84–81, ενώ οι Gangsters επικράτησαν στη λήξη των New York Fix με 61–60. Τέλος, τα Ano Liosia BC νίκησαν τον Α.Σ.Κ. Αρισταίος με 69–62.

Στην 4η αγωνιστική της Evolution League, οι Koutsikari BC πήραν οριακή νίκη στο ντέρμπι επί των Bronx Bournazi Ballers με 50–48, ενώ οι Pack Squad λύγισαν στο τέλος τους Sepolia Sharks με 68–67. Οι Team 8s ήταν σαρωτικοί απέναντι στους Reboot, επικρατώντας 81–41 παίρνοντας έτσι το πρώτο τους ροζ φύλλο αγώνα! Οι Tebelwolves πήραν σημαντική νίκη επί των Vatos Krokos με 44–39, ενώ οι Κομπλεξικοί BC συνέχισαν πειστικά κι αήττητα, νικώντας με το ευρύ 82–56 τους Λεγάμενους BC! Ο Optimus Priamus λύγισε στο καλάθι τους Σκόρπιοι BC με 75–74 σε μια ματσάρα- θρίλερ μέχρι τέλους! Σε ακόμη ένα θρίλερ, οι Peristeri Wardogs κέρδισαν τους Cebollitas με 57–55, με τους Gunners να μη μπορούν να κάνουν το ίδιο απέναντι στη Beer Team, που πήρε το αποτέλεσμα με 68–56. Η Cedeptia BC υπερίσχυσε των AlsoupoLions με 56–48, η Kanagaro BC επικράτησε της Old Firm BC με 55–45, ενώ οι Jokers έφυγαν νικητές 70–56 από την αναμέτρηση με την La Bola de Papel. Οι Flexers πήραν σπουδαίο ροζ φύλλο απέναντι στους Gladiators με 65–53, οι Los Bandoleros λύγισαν την Tsouvalia 47–38 και οι Phoenix Bums δεν κατάφεραν να σπάσουν το ρόδι κι ηττήθηκαν από τη Φιορετσίνα με 51–49. Οι Myrmidons BC επικράτησαν με 59–56 των Young Ballers BC, ενώ οι Couvaliers νίκησαν τους Athens Dragons με 73-60. Τέλος, οι Πειρατές επιβλήθηκαν 68–67 των NTUA Diesels σε ένα απίστευτο ματς στο οποίο οι νικητές αγωνίζονταν με 4 παίχτες για 13 ολόκληρα αγωνιστικά λεπτά!!!

Στην Progress League του Basketaki είχαμε μια αγωνιστική γεμάτη ένταση και δυνατές αναμετρήσεις!!

Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής λοιπόν!

Οι San Antonio Smurfs επικράτησαν των Kourkoutes All-Star με 59–52, ενώ οι Athens Bucks πήραν τη μάχη απέναντι στους Kavlanta Hawks με 42–38. Οι Basket Maniacs κέρδισαν στις λεπτομέρειες το ντέρμπι με τους Hornets με 65–63 και οι Crushers έκαναν την 1η τους νίκη, αφού υπερίσχυσαν των Palomahawks με 48–36. Οι Ιπ-πότες λύγισαν την Pipiladelphia με το οριακό 49–46 και οι N.A. 99ers επικράτησαν καθαρά της Circle BC με 63–46. Ο Ερυθρός Σταυρός κέρδισε τον Mikrokosmos με 54–50, ενώ οι Banners επιβλήθηκαν των Spacers Athens με 62–43.

Οι Iron Maidan πήραν τεράστια νίκη απέναντι στους Κόπανους με 62–49, ενώ οι Ανυπότακτοι Γαλάτες επικράτησαν των Chicago Trolls με 75–71. Οι A.O. Ναυμάχος νίκησε τους Firehawks με 63–53, ενώ οι Orlando Tragics πήραν το ντέρμπι νικώντας τους Miamani Heat με 67–65. Οι Khazad Dooms κέρδισαν τη Novibet με 64–58 και ταυτόχρονα της έσπασαν και το αήττητο που έτρεχε! Οι Rockets λύγισαν τους Trelakers με 46–43, ενώ οι Buzzer Beer νίκησαν τους Buzzer Eaters με 65–56. Η Jura Club επιβλήθηκε των OGs με 62–55, σε ένα ματς που βρέθηκε πίσω στο σκορ μέχρι και με 20 πόντους!!!

Στην 9η αγωνιστική της Development League ,το τρένο που ονομάζεται Tsatsoi Kings δε σταματά πουθενά, αφού επικράτησε και των Baca Juniors BC με 64–53, ενώ η Πάσα Ρε κέρδισε τις Προβατίνες με 68–61. Οι E.D.U. Legends πήραν τη νίκη απέναντι στους Basket Case με 59–55 και οι Stone City Thunder επιβλήθηκαν των Beeranhas με το ευρύ 74–57. Οι Air Fryers νίκησαν τα Oklahomata με 61–54, οι Brooklyn Nerds υπερίσχυσαν των Gentlemen’s BC με 75–61, ενώ οι Slow Motion λύγισαν με την άμυνά τους τούς Capital Con-Trolls με 39–35. Οι Rose Copanoi κέρδισαν τον Ταλαιπωριακό Αμπαλικό Όμιλο με 77–66, οι Brick City επικράτησαν των MRK Clippers με 61–53 και τέλος οι Old Stars πήραν σημαντική νίκη απέναντι στους Frigo Driver με 70–61.

Η 8η αγωνιστική της Development 2 League ολοκληρώθηκε με δυνατές αναμετρήσεις και αρκετές ανατροπές. Η Drink Team επικράτησε της Charlotte Horny με 39–37, ενώ οι Burna Boys παίρνουν μπρος για τα καλά, αφού πήραν άλλη μια νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στους Golden Kings με 53–48. Οι Thunderhawks επέβαλαν τον ρυθμό τους κερδίζοντας την Kamikaze με 59–36, και οι Οικοδόμοι λύγισαν τη Grapevine Groove με 47–41. Οι Citydogs πέτυχαν άνετη νίκη απέναντι στους Beerwaukee Drunks με 48–23. Στα υπόλοιπα ματς, η Γιούχα Jazz νίκησε τους Olympic Ballers BC με 59–52, οι Athens Sniffers BC επικράτησαν των Κούρων Κέας με 53–45, ενώ οι Villagers BC κέρδισαν τους McNuggets με 48–42. Οι Basket Wolfs επιβλήθηκαν των FromTheHood με 63–53, οι Poronto Raptors επικράτησαν της Delulu BC με 49–43, και τέλος οι Piccadilly BC πήραν τη νίκη απέναντιστους Seagulls με46–38.