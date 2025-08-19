Μία συνέντευξη του Χρήστου Ζαφείρη, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Σλάβια Πράγας, έστειλε… λανθασμένα μηνύματα.

Το σίριαλ της ενδεχόμενης μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Ο Δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της Σλάβια Πράγας, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή και ο ποδοσφαιριστής να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.

Το απόγευμα της Δευτέρας κυκλοφόρησε μία συνέντευξη του Έλληνα χαφ, μέσω της οποίας, ο ποδοσφαιριστής της Σλάβια ναι μεν τόνιζε πως επιθυμεί κάποια στιγμή να επιστρέψει στην Ελλάδα, όμως, δεν εστίαζε και στην επιθυμία του να αγωνιστεί στο Champions League με την ομάδα της Τσεχίας. Τι σημαίνει αυτό; Πως η συγκεκριμένη συνέντευξη θα μπορούσε κανείς να πει, πως έχει διπλή «μετάφραση».

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι διαφορετική. Η συγκεκριμένη συνέντευξη παραχωρήθηκε πριν από ένα σεβαστό χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των Τσέχων. Τότε, δηλαδή, που ακόμα δεν είχε πάρει επίσημη μορφή το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για την περίπτωση του Ζαφείρη.

Τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε, είναι ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά στις προθέσεις του ταλαντούχου διεθνούς χαφ. Ο Ζαφείρης είναι πολύ «ζεστός» στην προοπτική της επιστροφής του στην Ελλάδα, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Του αρέσει το πρότζεκτ της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου και γνωρίζει καλά πως μπορεί να εξελιχθεί σε έναν παίκτη «κλειδί» για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση δεν βρίσκεται στο δικό του χέρι και καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση της υπόθεσης, αναμένεται να παίξει το κατά πόσον η Σλάβια θα μπορέσει στο διάστημα που απομένει, να βρει αντικαταστάτη για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.