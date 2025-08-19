Super League: Τα κριτήρια ισοβαθμίας για τη σεζόν 2025/26
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του πρωταθλήματος της σεζόν 2025/26 φτάνει στο τέλος της, με τη σέντρα να πλησιάζει. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (24/8), οι ελληνικές ομάδες της Stoiximan Super League θα ριχτούν στη μάχη της πρώτης αγωντιστικής.
Λίγες ημέρες πριν ανοίξει η αυλαία, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τα κριτήρια ισοβαθμίας που ισχύουν στο πρωτάθλημα, με βάση τον ΚΑΠ και το άρθρο 20 των κανονισμών της ΕΠΟ.
Αναλυτικά οι κανονισμοί:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
1. Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
2. Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
3. Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
4. Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
5. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
6. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
7. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
