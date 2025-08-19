Ο Αργεντίνος εξτρέμ και βασικότατος στόχος της ομάδας του Ολυμπιακού έκανε like σε ανάρτηση φίλων των Πειραιωτών που του ζήτησαν να πιάσει Λιμάνι.

Σαντίνο Αντίνο και Ολυμπιακός πηγαίνουν... χέρι χέρι σε σχέση με την μεταγραφική επικαιρότητα. Ο Αργεντίνος winger της Γοδόι Κρουζ παραμένει σε πρώτο πλάνο για να κλείσει στους Ερυθρόλευκους και μάλιστα δείχνει την προτίμησή του και μέσω social media.

Ο νεαρός εξτρέμ έκανε Like (που έχει το νόημά του προφανώς) σε ανάρτηση φίλων των Ερυθρόλευκων που του ζήτησαν να φορέσει τη φανέλα της αγαπημένης τους ομάδας. Κάτι που αναδεικνύει και την επιθυμία του να πάρει μεταγραφή στην Ευρώπη και τους Πειραιώτες. Ο Αντίνο είναι ένας παίκτης που θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες έως ότου κλείσει οριστικά στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ.