Γεννημένος στα Τρίκαλα στις 7 Αυγούστου 2007 ο Αγγελάκης που αποκτήθηκε από την Ακαδημία του Αστέρα Τρίπολης και αγωνίζεται στην επίθεση θα πάρει και αυτός το βάπτισμα του πυρός στην α' ομάδα.

Ήταν 10 Ιουλίου όταν η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει την απόκτηση του πανύψηλου (1.97 μέτρα) Κωνσταντίνου Αγγελάκη. Γεννημένος στα Τρίκαλα στις 7 Αυγούστου 2007, αποκτήθηκε από την Ακαδημία του Αστέρα Τρίπολης και αγωνίζεται στον χώρο της επίθεσης.

Την προηγούμενη σεζόν έπαιξε στο πρωτάθλημα της Super League Κ19 με τους Νέους του Αστέρα Τρίπολης και ενώ είχε μία συμμετοχή με την πρώτη ομάδα στο κύπελλο Ελλάδας και με τη Β' ομάδα στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Αγγελάκης αποκτήθηκε με την προοπτική της β' ομάδας αλλά σε αυτή τη φάση... προκρίνεται το να βρεθεί στην α' ομάδα προφανώς με απόφαση Μεντιλίμπαρ. Ο έμπειρος Βάσκος τεχνικός θέλει να τεστάρει και τον Αγγελάκη για την προοπτική στο να του δώσει ευκαιρία και ενώ ο Γιάρεμτσουκ - που κάνει την προσπάθειά του να επανέλθει στο 100% - δεν είναι σίγουρο πως θα μπορέσει να προλάβει την πρεμιέρα με τον Αστέρα AKTOR.