Ο Λούκα Γιόβιτς επέλεξε να ζήσει τις πρώτες του στιγμές στην Αθήνα με τη σύντροφο του Σοφία Μιλόσεβιτς. Οι δυο τους κοινοποίησαν αυτές τις στιγμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Λούκα Γιόβιτς και η Σοφία Μιλόσεβιτς απαθανάτισαν τις πρώτες στιγμές τους στην Αθήνα. Οι στιγμές αυτές με αγκαλιές και χαμόγελα για το ζευγάρι αναρτήθηκαν από τους ίδιους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σοφία ως πρώην μοντέλο έχει σημαντική παρουσία στα social media και δεν άφησε αυτή τη στιγμή με τον Σέρβο χωρίς να την αναρτήσει καθώς και για τους δυο είναι το πρώτο κεφάλαιο στη ζωή τους στην Ελλάδα.