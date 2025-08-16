Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που χτύπησε την πόρτα της Παλμέιρας για την απόκτηση του επιθετικού Τάλις με βάση πληροφόρηση από τη Βραζιλία.

Ο λόγος για τον 20χρονο Τάλις που κυρίως είναι στράικερ. Τη σεζόν 2024-2025 έχει 7 γκολ σε 21 αγώνες και ανήκει στην Παλμέιρας. Ο Βραζιλιάνος είναι αριστεροπόδαρος και έχει παίξει και στα άκρα και ως δεκάρι αλλά και ως κρυφός κυνηγός. Σύμφωνα με τον ρεπορτερ Βενέ Κασαγκράντε από τη Βραζιλία ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται την απόκτησή τυ κάνοντας αρχική πρόταση στα περίπου 7 εκατ. ευρώ.