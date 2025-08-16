Ολυμπιακός, μεταγραφές: Κρούση για τον επιθετικό Τάλις της Παλμέιρας σύμφωνα με βραζιλιάνικες πηγές
Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που χτύπησε την πόρτα της Παλμέιρας για την απόκτηση του επιθετικού Τάλις με βάση πληροφόρηση από τη Βραζιλία.
Ο λόγος για τον 20χρονο Τάλις που κυρίως είναι στράικερ. Τη σεζόν 2024-2025 έχει 7 γκολ σε 21 αγώνες και ανήκει στην Παλμέιρας. Ο Βραζιλιάνος είναι αριστεροπόδαρος και έχει παίξει και στα άκρα και ως δεκάρι αλλά και ως κρυφός κυνηγός. Σύμφωνα με τον ρεπορτερ Βενέ Κασαγκράντε από τη Βραζιλία ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται την απόκτησή τυ κάνοντας αρχική πρόταση στα περίπου 7 εκατ. ευρώ.
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram του παίκτη
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ολυμπιακός: Ενδεκάδα με Τζολάκη, Μπρούνο, Νασιμέντο και φορ τον Γιαζίτζι απέναντι στην Ίντερ
- Ολυμπιακός, μεταγραφές: Η ρελάνς που αναμένεται να οδηγήσει σε deal για τον Αντίνο και η περίπτωση Μάνσα
- Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Πού θα δείτε Ίντερ - Ολυμπιακός, τα φιλικά του ΟΦΗ και του Ατρόμητου και την πανδαισία της Premier