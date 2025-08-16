Ολυμπιακός, μεταγραφές: Η ρελάνς που αναμένεται να οδηγήσει σε deal για τον Αντίνο και η περίπτωση Μάνσα
Από τη μία υπάρχει το story του Σαντίνο Αντίνο. Ο Αργεντίνος αποτελεί ξανά βασικό στόχο του Ολυμπιακού και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι το come back των Πειραιωτών θα οδηγήσει σε μία συμφωνία και έτσι και την έλευση του νεαρού winger της Γοδόι Κρουζ στο Λιμάνι. Εφόσον κλείσει ο Σαντίνο θα ολοκληρωθεί και το σκέλος της ενίσχυσης στις θέσεις των ακραίων επιθετικών.
Από την άλλη ως προς την περίπτωση του νεαρού στόπερ Μάνσα της Φορταλέζα οι Ερυθρόλευκοι πρόκειται να ανεβάσουν και άλλο την πρότασή τους προς την ομάδα του προκειμένου να προκύψει συμφωνία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Ενδεχομένως με ένα ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ να βρεθεί η χρυσή τομή.
