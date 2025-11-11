Ο απολογισμός του πρώτου μήνα της δεύτερης θητείας του Γιάννη Αναστασίου στον Παναιτωλικό και η βελτίωση της εικόνας που δημιουργεί ξανά προσδοκίες.

Ένας μήνας συμπληρώθηκε από την επιστροφή του Γιάννη Αναστασίου στο Αγρίνιο για τη δεύτερη θητεία του στον Παναιτωλικό. Ο Αρτινός τεχνικός αντικατέστησε τον Γιάννη Πετράκη σε μια περίοδο που οι Κιτρινομπλέ ήταν σε δύσκολη θέση, καθώς προέρχονταν από την «εφιαλτική» ήττα στη Λιβαδειά και η διακοπή του Οκτωβρίου τους βρήκε στην προτελευταία θέση, με τέσσερις βαθμούς και χωρίς εντός έδρας νίκη.

Μετά από λίγο παραπάνω από 30 ημέρες, όντας πλέον στη διακοπή του Νοεμβρίου, η κατάσταση έχει αλλάξει δραστικά. Σε αυτό το διάστημα ο Παναιτωλικός«θυμήθηκε» πως είναι να νικάει στο Αγρίνιο, έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο και το κυριότερο πρόσθεσε 7 βαθμούς στη συγκομιδή του, αυξάνοντας την απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη στους πέντε βαθμούς (6 ο 13ος ΟΦΗ) και αντίστοιχα μειώνοντας στον πόντο από τη ζώνη των Play Off 5-8 (12 η 8η Κηφισιά). Η βαθμολογική θέση θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερη εφόσον ο Χόρχε Αγκίρε δεν έχανε το πέναλτι στη Νεάπολη, όμως για την ομάδα των Βορείων Προαστίων «κάθαρισε» ο Ραμίρεζ.

Έπειτα από τη νίκη επί της ΑΕΛ Novibet οι Αγρινιώτες μπήκαν στη νέα διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, καθώς προέρχονται από σημαντικό τρίποντο και πλέον έχουν ανεβασμένη ψυχολογία ενόψει της συνέχειας της απαιτητικής συνέχειας.

Το Gazzetta παραθέτει τις αλλαγές που έχει φέρει ο Γιάννης Αναστασίου στον Παναιτωλικό σε αυτό τον πρώτο μήνα, οι οποίες... γύρισαν τον «διακόπτη» και επανέφεραν τα χαμόγελα στο «Emileon».

Οι αλλαγές του Γιάννη Αναστασίου

1. Όπως έχει ξεκαθαρίσει ο έμπειρος τεχνικός η επιθυμία του είναι ο Παναιτωλικός να αποδίδει επιθετικό ποδόσφαιρο, με περισσότερο πρεσάρισμα. Πρόκειται για διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την πιο αμυντικογενή τακτική του Γιάννη Πετράκη.

2. Αυτό το πλάνο σε συνάρτηση με τα επιθετικά «όπλα» που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι έχουν φέρει περισσότερα γκολ. Χαρακτηριστικό πως στα τελευταία τρία εντός έδρας παιχνίδια οι Αγρινιώτες εκτός από ισάριθμες νίκες έχουν σκοράρει 11 γκολ, στις νίκες επί του ΟΦΗ (4-2) και της ΑΕΛ Novibet (3-0) για το πρωτάθλημα και στην επικράτηση επί της κατά μια κατηγορίας κατώτερης Ελλάς Σύρου (4-1), με την οποία οι Κιτρινομπλέ έκαναν «σεφτέ» στη League Phase του Κυπέλλου. Μαζί με το αδιανόητο γκολ του Κουντούρη ο Παναιτωλικός αυτόν τον μήνα έχει πετύχει 12 γκολ.

3. Ένα βασικό «θέλω» του Γιάννη Αναστασίου είναι πως θέλει να αποτάξει κάποιες φοβικές αντιδράσεις της ομάδας του. Χαρακτηριστικό πως στο πρώτο παιχνίδι, μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ τόνισε πως η ομάδα του αμυνόταν σαν... χωριό, σε ορισμένες φάσεις, όντας πολύ παθητική και μετά την ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, έκανε λόγο για φόβο. Στόχος του 52χρονου κόουτς είναι να αποβάλει αυτό το στοιχείο και να την κάνει πιο τολμηρή σε άμυνα και επίθεση, κάτι που εκτός από πολλές συζητήσεις και δουλειά χρειάζεται και τον απαραίτητο χρόνο.

4. Υπομονή και κατοχή. Ο Γιάννης Αναστασίου βασίζει το πλάνο του στο παιχνίδι με την μπάλα, θέλoντας η ομάδα του να έχει την κατοχή και να την κυκλοφορεί με υπομονή μέχρι να δημιουργηθεί το ρήγμα που θα φέρει κάποια ευκαιρία.

5. Ακόμα μια αλλαγή που έφερε ο έμπειρος τεχνικός ήταν στη διάταξη. Το καλοκαίρι ο Γιάννης Πετράκης άφησε τους σχηματισμούς με τριάδα στην άμυνα και εφάρμοσε το 4-2-3-1, το οποίο δεν έδειξε να λειτουργεί. Ο Αναστασίου γύρισε τη διάταξη σε 4-3-3, με παίκτη «κλειδί» τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο διεθνής χαφ είναι το «6» μπροστά από τα στόπερ, ώστε να παίρνει την μπάλα από χαμηλά και να κάνει παιχνίδι από την πίσω ζώνη, με την ψυχραιμία, την εμπειρία και την ικανότητα του με την μπάλα στα πόδια. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί «υπηρεσιακά» ως στόπερ στη Νέα Φιλαδέλφεια, θέλοντας να αξιοποιήσει αυτά τα χαρακτηριστικά στην «πίσω» ζώνη.

6. Στο πλαίσιο της αλλαγής διάταξης ο Αναστασίου άλλαξε ρόλο στον Ντιέγκο Εστεμπάν, ο οποίος μέχρι στιγμής αποδίδει στο μέγιστο βαθμό. Στο 4-2-3-1 o Ισπανός αγωνιζόταν ως επί των πλείστον πίσω από το φορ ή ως δεύτερος κεντρικός χαφ, χωρίς να καταφέρει να κάνει τη διαφορά. Ως εσωτερικός χαφ στο 4-3-3 ο 25χρονος είναι πολύ πιο επιδραστικός στο παιχνίδι τους Παναιτωλικού. Θυμίζουμε πως στη νίκη επί του ΟΦΗ ο Εστεμπάν είχε γκολ και ασίστ. Μέχρι στιγμής εκτός από τον Κοντούρη αγωνίζεται ως έτερος εσωτερικός μέσος ο Ματσάν, σε μια άκρως επιθετική προσέγγιση, έχοντας δυο «10αρια» να υπηρετούν αυτό το ρόλο.