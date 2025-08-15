Το φιλικό παιχνίδι του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης στη Θεσσαλονίκη θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Το τελευταίο τους καλοκαιρινό φιλικό παιχνίδι θα δώσουν την ερχόμενη Κυριακή (17/8) στη Θεσσαλονίκη ο Άρης και ο Αστέρας AKTOR. Απο τη στιγμή που οι δυο ομάδες δεν έχουν υποχρεώσεις για το Κύπελλο Ελλάδας και οι Κίτρινοι έμειναν πρόωρα εκτός Ευρώπης έκλεισαν μεταξύ τους φιλικό, το οποίο θα αποτελέσει δυνατή «πρόβα τζενεράλε» ενόψει της σέντρας της Stoiximan Super League.

Οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» 19:00 και το παιχνίδι θα είναι τηλεοπτικό καθώς θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Θυμίζουμε πως η πλατφόρμα της NOVA είναι ο τηλεοπτικός πάροχος και των δυο ομάδων για τα ματς του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη στην πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο κεκλεισμένων των θυρών «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (23/7, 20:00), ενώ το σύνολο του Μαρίνου Ουζουνίδη θα υποδεχτεί το Βόλο στη Θεσσαλονίκη, (23/7, 20:00).