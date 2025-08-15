Η αποστολή του Ατρομήτου για το φιλικό παιχνίδι με τη Λάτσιο στη Ρώμη. Πρώτη φορά στη διάθεση του Λεωνίδα Βόκολου ο Όγκνιεν Οζέγκοβιτς.

Ο Ατρόμητος αναχώρησε το πρωί του Δεκαπενταύγουστου για τη Ρώμη ενόψει του φιλικού παιχνιδιού με τη Λάτσιο στη Ρώμη. Ο Λεωνίδας Βόκολος έχει για πρώτη φορά στη διάθεση του τον Όγκνιεν Οζέγκοβιτς, ενώ συμπεριέλαβε στην αποστολή όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του.

Οι Περιστεριώτες προπονήθηκαν το απόγευμμα της Παρασκευής (15/8) στο Ριέτι, όπου θα διεξαχθεί το φιλικό με τους Λατσιάλι. Το ματς θα κάνει σέντρα στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 3.

H αποστολή του Ατρομήτου

Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Ουεντραόγκο, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Τσιλούλης