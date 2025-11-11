Ο Ολυμπιακός μερίμνησε αλλά και προνόησε στο να βγάλει εισιτήρια για τα 3 επόμενα εντός έδρας παιχνίδια του έως το τέλος της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός σαφώς και προνόησε με το να βγάλει εισιτήρια για τους 3 προσεχείς του εντός έδρας αγώνες και έως το τέλος της χρονιάς σε σχέση με τη Stoiximan Super League 1. Κάθε παιχνίδι στο Καραϊσκάκη είναι sold out και βέβαια η ζήτηση για τα εισιτήρια είναι τεράστια.

Η κίνηση αυτή έγινε για δύο λόγους. Από τη μία για τον κόσμο που ζητούσε κάτι κάτι τέτοιο και έτσι αποφασίστηκε να βγουν τα εισιτήρια και για τα τρία ματς. Το 2ο σκέλος έχει να κάνει με το γεγονός ότι έτσι ο κόσμος θα κάνει τον προγραμματισμό του εγκαίρως. Θα μπορέσουν από νωρίς να κλείσουν εισιτήρια εάν πχ ταξιδέψουν από επαρχία αλλά και γενικότερα να κάνουν τα πλάνα τους.

Τα προσεχή εντός έδρας ματς