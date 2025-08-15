Ολυμπιακός: Το video με το «εγκληματικό» χτύπημα του Ντε Μπρόινε στον Πνευμονίδη
Ο Ντε Μπρόινε ως γνωστόν ζήτησε συγγνώμη από τον Πνευμονίδη για το σκληρό έως και... εγκληματικό μαρκάρισμά του στο φιλικό της Νάπολι με τον Ολυμπιακό. Έχει από την άλλη τη σημασία του να δούμε τη φάση αυτή και το πόσο άσχημα πήγε πάνω στο πόδι του νεαρού εξτρέμ του Ολυμπιακού καθώς θα μπορούσε να τον είχε χτυπήσει πολύ σοβαρά.
Meanwhile this is perfectly ok ... De Bruyne on 18yr old Pnevmonidis. No further comment— Olympiacos EU (@OlympiacosEU) August 14, 2025
pic.twitter.com/eFP2fFIqL6
