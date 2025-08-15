Ο Βέλγος σταρ της Νάπολι πήγε πολύ άτσαλα, απρόσκετα αλλά και επικίνδυνα πάνω στον νεαρό εξτρέμ και θα μπορούσε να του είχε κάνει μεγάλη ζημιά.

Ο Ντε Μπρόινε ως γνωστόν ζήτησε συγγνώμη από τον Πνευμονίδη για το σκληρό έως και... εγκληματικό μαρκάρισμά του στο φιλικό της Νάπολι με τον Ολυμπιακό. Έχει από την άλλη τη σημασία του να δούμε τη φάση αυτή και το πόσο άσχημα πήγε πάνω στο πόδι του νεαρού εξτρέμ του Ολυμπιακού καθώς θα μπορούσε να τον είχε χτυπήσει πολύ σοβαρά.