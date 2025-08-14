Μετά το τέλος του αγώνα στο Καστέλ Ντι Σάνγκρο, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, απολογήθηκε προς τον νεαρό εξτρέμ του Ολυμπιακού για το μαρκάρισμά του προς αυτόν.

Ο Βέλγος σταρ, Κέβιν Ντε Μπρόινε. πλησίασε τον Σταύρο Πνευμονίδη μετά το τέλος του φιλικού Νάπολι - Ολυμπιακός. Ζήτησε συγγνώμη από τον νεαρό παίκτη των Πειραιωτών για το ιδιαίτερα σκληρό μαρκάρισμα που του έκανε κατά τη διάρκεια του φιλικού και του έδωσε τη φανέλα του. Γενικά στο φιλικό αυτό υπήρξαν αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα με τη Νάπολι να παίζει σκληρά και δυναμικά.

