Το νέο Πρωτάθλημα της Stoiximan Super League 1 κάνει σέντρα στις 23 Αυγούστου και το Gazzetta σας δίνει την ευκαιρία να ψηφίσετε την επιλογή σας για τον νικητή της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο νταμπλούχος της περασμένης αγωνιστικής περιόδου και φέτος ξεκινά για όλες τις μεγάλες ομάδες ένας νέος αγωνιστικός... μαραθώνιος. Οι διεκδικητές του τίτλου του επερχόμενου Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 1 είναι οι... κλασικοί και το Gazzetta σας δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσετε την επιλογή σας.

Να θυμίσουμε πως την περσινή χρονιά ο Ολυμπιακός τελείωσε πρώτος με 75 βαθμούς. Στη 2η θέση ήταν ο Παναθηναϊκός με 59, 3ος ο ΠΑΟΚ με 58 και 4η η ΑΕΚ με 53. Στην 5η θέση τερμάτισε ο Άρης με 35 πόντους. Πιο κάτω μπορείτε να ρίξετε τη ψήφο σας για την ομάδα που θεωρείτε πως θα κατακτήσει το Πρωτάθλημα τη νέα χρονιά.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Σάββατο, 23 Αυγούστου

20.00: Άρης - Βόλος

20.00: Ολυμπιακός - Αστέρας AKTOR

22.00: Παναιτωλικός - Ατρόμητος

Κυριακή, 24 Αυγούστου



20.15: ΑΕΚ - Πανσερραϊκός

21.00: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

Δευτέρα, 25 Αυγούστου

19.30: Λεβαδειακός - Κηφισιά

*Tο Παναθηναϊκός - ΟΦΗ έχει αναβληθεί.

