Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Οριστική συμφωνία με τη Σαμπάμπ Αλ Αχλί για τον Μαξίμοβιτς
Μετά από μια σεζόν ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία του Τριφυλλιού με τη Σαμπάμπ Αλ Αχλί ενεργοποιήθηκε κι ο διεθνής Σέρβος χαφ θα βρεθεί το Σάββατο (16/8) στο Ντουμπάι για να σφραγίσει το deal.
To deal των δυο κλαμπ έκλεισε στα 5 εκατομμύρια ευρώ και πλέον απομένουν οι υπογραφές, ώστε να έχουμε την ανακοίνωση της παραχώρησης του 30χρονου μέσου.
Ο Μαξίμοβιτς ήταν βασικός και στα τέσσερα παιχνίδια των προκριματικών, ενώ συνολικά μέτρησε 50 συμμετοχές με το Τριφύλλι, με τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ.
