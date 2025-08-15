Ο Νταβίντε Καλάμπρια θα φτάσει το Σάββατο (16/8) στις 23:00 στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Νταβίντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός, πρώην αρχηγός της Μίλαν, έχει συμφωνήσει σε όλα με το Τριφύλλι και το Σάββατο (16/8) στις 23:00 θα φτάσει στην Αθήνα, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Ο 28χρονος δεξιός μπακ ήταν ο μεγάλος στόχος για να αντικαταστήσει τον Γιώργο Βαγιαννίδη στο δεξί άκρο της άμυνας και οι δυο πλευρές βρήκαν τη «χρυσή τομή». Πλέον το μόνο που απομένει είναι τα ιατρικά και οι υπογραφές στο τριετές συμβόλαιο για να έχουμε τις ανακοινώσεις.

Φυσικά για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να φέρει στην Ελλάδα έναν ποδοσφαιριστής με 272 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μίλαν και να νικήσει ανταγωνιστές, όπως η Λιλ, χρειάστηκε να κάνει σημαντική οικονομική υπέρβαση.

Πρόκειται για «παιδί» των Ροσονέρι, καθώς προέρχεται από τις ακαδημίες του κλαμπ από το οποίο αποχώρησε αυτό το καλοκαίρι ως ελεύθερος. Στο δεύτερο μισό της σεζόν παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπολόνια, με την οποία σήκωσε το Κύπελλο Ιταλίας. Στο παλμαρέ του έχει ένα Σκουντέτο και δυο Super Cup Ιταλίας.

Προέρχεται από σεζόν με συνολικά 27 εμφανίσεις (14 στη Μίλαν και 13 στην Μπολόνια), ένα γκολ και μια ασίστ.