Ο προπονητής της Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν, ανέφερε πως ο τραυματισμός του Σίριλ Ντέσερς στον αστράγαλο δεν εμπνέει καμιά ανησυχία.

Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του Σίριλ Ντέσερς. Ο Νιγηριανός επιθετικός της Ρέιντζερς τραυματίστηκε στον αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία, στον αστράγαλο και μάλιστα αποχώρησε με νάρθηκα, όμως παρόλο που υπήρχε ανησυχία η κατάσταση του τελικά δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο τεχνικός των Σκωτσέζων, Ράσελ Μάρτιν, ανέφερε για τον 30χρονο φορ πως: «Η κατάσταση του Ντέσερς δεν είναι τόσο άσχημη όσο φοβόμασταν. Δεν θα είναι διαθέσιμος αύριο με την Αλόα για το League Cup αλλά ελπίζουμε πραγματικά ότι θα μπορέσει να συμμετάσχει στον αγώνα την Τρίτη».

Θυμίζουμε πως ο Ντέσερς είναι το μεγάλο μεταγραφικό «σίριαλ» του καλοκαιριού για την ΑΕΚ. Ο Νιγηριανός και ο Δικέφαλος έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία εδώ και αρκετό διάστημα, όμως τα δυο κλαμπ δεν έχουν βρει τη «χρυσή τομή».