Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι και θα είναι έτοιμη, ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον σοβαρό τραυματισμό» (vid)

Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στο κανάλι της ΠΑΕ για το φιλικό με τη Νάπολι, που τελείωσε 2-1 υπέρ των Ιταλών.

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ για το φιλικό με τη Νάπολι και για το εάν θα είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League 1:

Ήταν το πιο ανταγωνιστικό ως τώρα φιλικό μας. Έχουμε ένα ακόμα δύσκολο με την Ίντερ. Θεωρώ ότι η ομάδα ήταν ανταγωνιστική. Αγωνίστηκε καλά. Το πιο σημαντικό αυτήν την εποχή είναι οι παίκτες να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και η ομάδα να αφομοιώνει τον τρόπο παιχνιδιού. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες και γενικά ήταν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ένα δύσκολο φιλικό στο οποίο γενικά η ομάδα ανταποκρίθηκε.

Το Πρωτάθλημα ξεκινά σε λίγες ημέρες. Θεωρώ ότι θα είναι η ομάδα έτοιμη για το πρώτο παιχνίδι του Πρωταθλήματος. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον σοβαρό τραυματισμό, παρά μόνο μικροτραυματισμούς.