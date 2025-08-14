Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι και θα είναι έτοιμη, ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον σοβαρό τραυματισμό» (vid)
Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ για το φιλικό με τη Νάπολι και για το εάν θα είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League 1:
Ήταν το πιο ανταγωνιστικό ως τώρα φιλικό μας. Έχουμε ένα ακόμα δύσκολο με την Ίντερ. Θεωρώ ότι η ομάδα ήταν ανταγωνιστική. Αγωνίστηκε καλά. Το πιο σημαντικό αυτήν την εποχή είναι οι παίκτες να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και η ομάδα να αφομοιώνει τον τρόπο παιχνιδιού. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες και γενικά ήταν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ένα δύσκολο φιλικό στο οποίο γενικά η ομάδα ανταποκρίθηκε.
Το Πρωτάθλημα ξεκινά σε λίγες ημέρες. Θεωρώ ότι θα είναι η ομάδα έτοιμη για το πρώτο παιχνίδι του Πρωταθλήματος. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον σοβαρό τραυματισμό, παρά μόνο μικροτραυματισμούς.
