Ολυμπιακός: Οι Μεντιλίμπαρ, Κοβάσεβιτς και Καρεμπέ παρέλαβαν τιμητική πλακέτα από τον Δήμαρχο της Ινσέρνια
Ο Δήμαρχος της Ινσέρνια τίμησε τον Ολυμπιακό λίγες ώρες πριν την έναρξη του φιλικού αγώνα με αντίπαλο τη Νάπολι στην Ιταλία.
Ο Πιέρο Καστρατάρο, Δήμαρχος της Ινσέρνια, τίμησε τον Ολυμπιακό μαζί με μέλη του δημοτικού συμβουλίου της πόλης λίγες ώρες πριν από το σπουδαίο φιλικό των Πειραιωτών με τη Νάπολι. Ειδικότερα Δήμαρχος και μέλη του συμβουλίου ήταν εκείνοι που παρέδωσαν τιμητική πλακέτα και αναμνηστικά δώρα στους Μεντιλίμπαρ, Κοβάσεβιτς και Κριστιάν Καρεμπέ.
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram του Ολυμπιακού
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.