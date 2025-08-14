Ο Δήμαρχος της Ινσέρνια τίμησε τον Ολυμπιακό λίγες ώρες πριν την έναρξη του φιλικού αγώνα με αντίπαλο τη Νάπολι στην Ιταλία.

Ο Πιέρο Καστρατάρο, Δήμαρχος της Ινσέρνια, τίμησε τον Ολυμπιακό μαζί με μέλη του δημοτικού συμβουλίου της πόλης λίγες ώρες πριν από το σπουδαίο φιλικό των Πειραιωτών με τη Νάπολι. Ειδικότερα Δήμαρχος και μέλη του συμβουλίου ήταν εκείνοι που παρέδωσαν τιμητική πλακέτα και αναμνηστικά δώρα στους Μεντιλίμπαρ, Κοβάσεβιτς και Κριστιάν Καρεμπέ.