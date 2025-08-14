Ολυμπιακός: Η 11άδα για τη Νάπολι με Μπότη, Πνευμονίδη και Ροντινέι εξτρέμ
Ανακοινώθηκε από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ η 11άδα του Ολυμπιακού για τον φιλικό αγώνα με αντίπαλο τη Νάπολι επί ιταλικού εδάφους.
Ο Ολυμπιακός θα έχει την εξής διάταξη για τον φιλικό αγώνα με τη Νάπολι: Μπότης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Σιπιόνι, Έσε και Τσικίνιο, άκρα με Πνευμονίδη και Ροντινέι και στράικερ ο Ελ Καμπί. Οι Ερυθρόλευκοι εκτός από τη Νάπολι θα έχουν και στις 16 του μηνός ένα ακόμα πολύ δυνατό φιλικό, αυτό με την Ίντερ στην Ιταλία.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
