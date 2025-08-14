Οι άνθρωποι της Μιάλμπι επιβεβαίωσαν τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τον μεσοεπιθετικό από τη Γκάμπια. Ποια τα δεδομένα.

Ο Αμπντουλί Μανέ μπήκε στην καθημερινότητα του Ολυμπιακού σε επίπεδο μεταγραφικών νέων τα τελευταία 24ωρα. Σε αυτή τη φάση από τη μεριά των ανθρώπων της Μιάλμπι υπήρξε η επιβεβαίωση για τις διαπραγματεύσεις των 2 συλλόγων με στόχο το deal για τον παίκτη από τη Γκάμπια. Με βάση το status της υπόθεσης ο Μανέ προορίζεται για επιλογή 3ου φορ στον Ολυμπιακό και το πιο πιθανό είναι η συμφωνία να περιλαμβάνει στο να πιάσει Λιμάνι από τα μέσα της νέας χρονιάς και μετά. Πάντα σε αυτά τα θέματα υπάρχει ένας αστερίσκος αλλά σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε αυτό το πλαίσιο.