Δημοσίευμα από το εξωτερικό αναφέρει πως οι Πειραιώτες βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Σαντιό Μανέ, που αναμένεται να αποχωρήσει από την Αλ Νασρ.

«Βόμβα» Δεκαπενταύγουστου ρίχνει δημοσίευμα από ιταλικό μέσο, που συνδέει τον Ολυμπιακό με τον σταρ της Αλ Νασρ, Σαντιό Μανέ!

Ο πρώην άσος των Λίβερπουλ και Μπάγερν Μονάχου που βρίσκεται στον σύλλογο της Saudi Pro League από το 2023, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, με το ενδεχόμενο της επιστροφής του στην Ευρώπη να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Όπως αναφέρει το LaNotizia Sportiva, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη έρθει σε επαφή με το περιβάλλον του παίκτη, προτείνοντας ένα διετές συμβόλαιο. «Ο Μανέ, από την πλευρά του, δεν έχει κλείσει ακόμη την πόρτα: μια επιστροφή στην Ευρώπη, ίσως σε ένα ανταγωνιστικό και συναρπαστικό περιβάλλον όπως η Ελλάδα, είναι μια πραγματική πιθανότητα», γράφει χαρακτηριστικά το εν λόγω μέσο.

Αξίζει να σημειωθεί πως και η Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο φέρεται να είναι στο κόλπο της απόκτησης του 33χρονου, με την Αλ Νασρ να ζητά 8-10 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.