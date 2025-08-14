Όπως αναμενόταν, η Κηφισιά ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Αργετινού μεσοεπιθετικού, Ματίας Εσκιβέλ.

Παίκτης της Κηφισιάς είναι με κάθε επισημότητα ο Ματίας Εσκιβέλ. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ήρθε το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8) στην Αθήνα, νωρίτερα διαβάσατε στο Gazzetta πως πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά και πλέον έχουμε την ανακοίνωση της μονοετούς συνεργασίας των δυο πλευρών.

Ο βραχύσωμος (1,64μ.) αριστεροπόδαρος χαφ, αγωνίζεται τόσο στο «10», όσο και στο δεξί «φτερό» της επίθεσης.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων τις επόμενες ημέρες αναμένται να ολοκληρώσει την επιστροφή του Παναγιώτη Τζίμα, ενώ στο πρώτο πλάνο είναι και η απόκτηση κλασικού φορ.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Matías Eduardo Esquivel, ο οποίος αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός.

Γεννημένος στις 22 Μαρτίου 1996 στην Avellaneda της Αργεντινής, ο Matías Eduardo Esquivel ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της CA Lanús, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε ντεμπούτο στις 8 Δεκεμβρίου 2019 απέναντι στη Racing Club.

Το 2021/22 αγωνίστηκε ως δανεικός στην CA Talleres, με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές αφού έκλεισε εκείνη τη σεζόν, έχοντας 31 συμμετοχές με 6 γκολ και 4 ασίστ.

Το 2022 επέστρεψε στη CA Lanús, για τη δεύτερη θητεία του, συνεχίζοντας μια απολύτως επιτυχημένη πορεία με τη φανέλα του ιστορικού συλλόγου της Αργεντινής, με τον οποίο κατέγραψε συνολικά 95 συμμετοχές με 7 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Στη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου του 2023/24 πήρε μεταγραφή στη Mamelodi Sundowns FC. Με τα χρώματα της ομάδας της Νοτίου Αφρικής κατέγραψε 16 συμμετοχές.

Ο Matías Eduardo Esquivel υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».