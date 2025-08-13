Ολυμπιακός: Η άλλη μισή αλήθεια για τον Κάρμο και ο Πιρόλα

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta δέκα πράγματα για τον Κάρμο, την Ευρώπη και τον Πιρόλα.

Σε πολλά, ίσως στα περισσότερα, θέματα υπάρχουν παραπάνω από μία αλήθειες. Όπως για παράδειγμα με τον Κάρμο και τον Ολυμπιακό.

Διότι, είναι αλήθεια ότι στο β΄ μισό τη περασμένης σεζόν ο Κάρμο δεν ήταν σε καλό επίπεδο. Και αυτογκόλ είχε και πέναλτι έκανε και ασταθής ήταν και ήταν μαύρα χάλια στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, που σήμανε τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του Ολυμπιακού, το 0-3 στη Νορβηγία από την Μπόντο Γκλιμτ.

Όπως είναι αλήθεια και ότι ο Πιρόλα ήταν ξεκάθαρα καλύτερος του Κάρμο σε όλο αυτό το διάστημα. Πιο σταθερός, πιο συνεπής, πιο πολύτιμος για την ομάδα. Και δίκαια κέρδισε τη θέση του βασικού αριστερού στόπερ από τον Μεντιλίμπαρ. Και με το σπαθί του υπολογίζεται αυτή την στιγμή για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού.

Απλά, και ειδικά ενόψει Τσάμπιονς Λιγκ, μην υποτιμάμε την παρουσία που είχε ο Κάρμο στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό. Διότι, από τότε που ήρθε ο Μεντιλίμπαρ, ο Πορτογάλος ήταν βασικός στο 90% των ευρωπαϊκών αγώνων του Ολυμπιακού. Στην πορεία προς την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ, δεν έχασε ούτε ένα λεπτό στα εννιά παιχνίδια, έχοντας συνήθως απόδοση πολύ υψηλού επιπέδου! Και πέρυσι από τα 10 παιχνίδια στο Γιουρόπα Λιγκ ήταν βασικός στα εφτά, σε ένα όγδοο μπήκε αλλαγή (για 35 λεπτά στο 0-0 με την Τβέντε) και δεν έπαιξε μόνο σε δύο, εκ των οποίων στο ένα (0-0 με την Στεάουα) λόγω τραυματισμού (το άλλο ήταν το 2-1 επί της Μπόντο). Και είχε συνήθως απόδοση από καλή έως πολύ καλή.

Ο Πιρόλα, από την πλευρά του έπαιξε ως βασικός αριστερός στόπερ στο 0-0 εκτός έδρας με την Στεάουα, στο 0-0 εντός έδρας με την Τβέντε και στο 2-1 εντός έδρας με την Μπόντο. Όπως έπαιξε και σε θέση αριστερού μπακ στο 1-0 επί της Μάλμε στη Σουηδία και στο 3-0 επί της Γκαραμπάγκ στο Καραϊσκάκη. Και μόνο δε ότι σε αυτά τα πέντε παιχνίδια στα οποία ήταν στην αρχική ενδεκάδα ο Ιταλός, ο Ολυμπιακός είχε παθητικό μόλις ένα γκολ, λέει πολλά, αφού το πρώτο πράγμα για κάθε αμυντικό είναι να μην τρώει γκολ η ομάδα του. Με τον Πιρόλα να έχει παίξει βασικός και σε ένα έκτο παιχνίδι, στο μοναδικό στο οποίο ο Μεντιλίμπαρ είχε κατεβάσει την ομάδα με τρεις στόπερ (Ρέτσος, Κάρμο, Πιρόλα), την ήττα 0-2 από τη Λιόν.

Πού θέλω να καταλήξω: Δεν έχει νόημα να «κλαίει» κανείς, επειδή ο Κάρμο θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δικαίωμα του είναι. Ο Ολυμπιακός έχει βρει στο πρόσωπο του Πιρόλα έναν πολύ καλό στόπερ στη θέση του-καλύτερο σε κάποια πράγματα, λιγότερο καλό σε κάποια άλλα πράγματα. Απλά, ενόψει του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά και των μεταγραφών έχει νόημα να καταγραφεί ότι ο Κάρμο έχει δοκιμαστεί με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη (με την Πόρτο έχει παίξει και Τσάμπιονς Λιγκ) πολύ περισσότερο σε σχέση με τον Πιρόλα.

Μην θεωρούμε δηλαδή μικρή την απώλεια του Κάρμο με βάση την εικόνα του στην Ευρώπη με την φανέλα του Ολυμπιακού. Είχε ένα ματς ανά σεζόν στο οποίο ήταν καταστροφικός κι ο ίδιος όπως και όλη η ομάδα (το 1-4 από τη Μακάμπι και το 0-3 από την Μπόντο), αλλά είχε άλλα 15 καλά παιχνίδια. Η αναπλήρωση του κενού του ειδικά στο Τσάμπιονς Λιγκ δεν θα είναι εύκολη.

Με τον Πιρόλα, πάντως, να έχει δείξει μεγάλα…κότσια σε κάθε επίπεδο μέχρι τώρα. Ευκαιρία να το κάνει και στο πιο υψηλό, στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Άσχετο: Ο Κάρμο δεν είναι για να πάει στη Βαλένθια. Σε άλλη ισπανική ομάδα θα πάει. Κι αφού μιλάμε για δημοφιλείς «πρώην», ο Λιβάϊ Γκαρσία για να φύγει τώρα από την Σπαρτάκ, πρέπει να βρεθεί μία ομάδα να δώσει 20 εκ. Ευρώ στους Ρώσους. Αυτό έμαθαν ότι ισχύει τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή όσοι ενδιαφερόμενοι ρώτησαν την Μόσχα.

Η προτίμηση του Μεντιλίμπαρ στον Τζολάκη είναι τοσο φανερή, που αποτυπώνεται μέσα κι από τον χρόνο παρουσίας του στα φιλικά: έχει τρία 90λεπτα κι αναμένεται να έχει τουλάχιστον άλλο ένα τώρα στην Ιταλία. Αντίθετα, ο Πασχαλάκης, που θα παίξει στην πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ, με τιμωρημένο τον Τζολάκη, έχει λιγότερο χρόνο έως τώρα κι από τον Μπότη. Έχει ένα 90λεπτο κι ένα ημίχρονο ο έμπειρος γκολκίπερ και δύο 90λεπτα κι ένα ημίχρονο ο κατά πολύ νεότερος του πρώην της Ίντερ.

Λογικά ο Πασχαλάκης θα παίξει στο ένα από τα δύο μεγάλα φιλικά της Ιταλίας, με την Νάπολι η, την Ίντερ, κι έτσι θα έχει ίδιο χρόνο με του Μπότη, που έχει πάρει τη θέση του τρίτου γκολκίπερ από τον Αναγνωστόπουλο, αλλά πιάνει θέση ξένου στη λίστα του Τσάμπιονς Λιγκ και δεν θα δηλωθεί. Κι απομένει να φανεί αν δηλωθεί για τρίτος στην Ευρώπη ο Αναγνωστόπουλος η, πάει ο Ολυμπιακός με τρίτο κάποιον από τους ταλαντούχους γκολκίπερ της Ακαδημίας του.

