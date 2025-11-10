Αστέρας Τρίπολης: Φίλοι των Αρκάδων άφησαν λουλούδια στη μνήμη του Άλκη Καμπανού και χειροκροτήθηκαν στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
Στιγμές οπαδικού πολιτισμού στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του Άρη με τον Αστέρα AKTOR εκπρόσωποι των οργανωμένων φίλων των Αρκάδων κατέβηκαν στον αγωνιστικό χώρο και άφησαν κιτρινομπλέ λουλούδια μπροστά στο μνημείο τoιυ Super 3 για τους φιλάθλους των Θεσσαλονικιών που έχουν φύγει από τη ζωή.
Με αυτήν την κίνηση οι Tigers ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του νεαρού δολοφονημένου φίλου του Άρη, Άλκη Καμπανού. Από την πλευρά τους οι Θεσσαλονικείς χειροκρότησαν τους Αρκάδες φιλάθλους, οι οποίοι ανταπέδωσαν.
Θυμίζουμε πως οι φίλοι του Αστέρα AKTOR σήκωσαν και πανό για τον φίλο της ΑΕΚ, Μάριο Ρουμπή, ο οποίος δολοφονήθηκε με μαχαίρι σε οπαδική συμπλοκή στη Χαλκίδα.
