Παναθηναϊκός, μεταγραφές: «Τελειώνει» του Ουναΐ , σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα
Λεπτομέρειες απομένουν σύμφωνα με τους Γάλλους για να ολοκληρωθεί η υπόθεση της μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό. Όπως αναφέρει σημερινό (13/8) δημοσίευμα, οι «πράσινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Μαρσέιγ για την απόκτηση του Μαροκινού χαφ.
Σύμφωνα με τη Sport.fr, οι δυο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ, συν άλλα 2 σε μορφή μπόνους, με τον 25χρονο μέσο έτοιμο να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μάλιστα, το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Ουναΐ είχε συμφωνήσει με το «τριφύλλι» από τις αρχές του καλοκαιριού και απομένουν κάποιες λεπτομέρειες στις συζητήσεις των δυο κλαμπ για να ολοκληρωθεί τυπικά το θέμα.
Άλλωστε, φέρεται να έχει απορρίψει αρκετές προτάσεις που είχε στα χέρια του, με σκοπό να φορέσει και πάλι την πράσινη φανέλα.
OM : Ounahi file en Grèce… et ouvre la porte à une recrue choc ! - Clique pour découvrir cette info !!! https://t.co/D8jtDeb4DS #mercato #foot #football #sport #sports #alerte #news #infos #Ounahi #Panathinaikos— Sport.fr (@FilSport) August 13, 2025
