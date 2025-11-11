Ο Φακούντο Πελίστρι κλήθηκε στην Εθνική Ουρουγουάης από τον Μαρσέλο Μπιέλσα για τα φιλικά απέναντι σε ΗΠΑ και Μεξικό.

Μετά την επιστροφή του στη δράση στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (2-1), όπου αγωνίστηκε στο 85ο λεπτό, ο 23χρονος εξτρέμ του Παναθηναϊκού βλέπει ξανά το όνομά του στις κλήσεις του Μαρσέλο Μπιέλσα. Ο τεχνικός της Ουρουγουάης τον κάλεσε για τα φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Μεξικό (16/11) και ΗΠΑ (19/11), στο δρόμο προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Αξίζει να σημειωθεί πως η ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Στην αποστολή βρίσκονται και οι Μπεντανκούρ, Ουγκάρτε, Αραούχο και Χιμένεθ.