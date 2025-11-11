Πελίστρι: Στην Εθνική Ουρουγουάης
Ο Φακούντο Πελίστρι να βρίσκεται στα πλάνα του Μαρσέλο Μπιέλσα, με τον Αργεντινό τεχνικό να τον καλεί και πάλι στην Εθνική Ουρουγουάης για τα φιλικά παιχνίδια απέναντι σε Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό.
Μετά την επιστροφή του στη δράση στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (2-1), όπου αγωνίστηκε στο 85ο λεπτό, ο 23χρονος εξτρέμ του Παναθηναϊκού βλέπει ξανά το όνομά του στις κλήσεις του Μαρσέλο Μπιέλσα. Ο τεχνικός της Ουρουγουάης τον κάλεσε για τα φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Μεξικό (16/11) και ΗΠΑ (19/11), στο δρόμο προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Αξίζει να σημειωθεί πως η ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Στην αποστολή βρίσκονται και οι Μπεντανκούρ, Ουγκάρτε, Αραούχο και Χιμένεθ.
Estos son los convocados de Marcelo Bielsa para la Fecha FIFA de noviembre 📋 pic.twitter.com/mu66WfF0Ay— Selección Uruguaya (@Uruguay) November 10, 2025
